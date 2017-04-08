الوفاق/ خاص- أكد الدكتور عدنان محمود سفير سورية لدى طهران أن العدوان الأمريكي السافر على مطار الشعيرات في وسط سورية هو تجسيد المنهج الأمريكي القائم على ممارسة كل اشكال الإرهاب والقتل والتدمير وانتهاك سيادة الدول لخدمة الأهداف الأمريكية والصهيونية في الهيمنة والتوسع في المنطقة.

وأشار السفير محمود في تصريح له اليوم السبت الى ان هدف العدوان الأمريكي الذي جاء بالتنسيق مع الكيان الصهيوني ورعاة الإرهابيين في الغرب والمنطقة هو التعويض عن الهزائم والضربات القاصمة التي تلقاها الإرهابيون وداعموهم في سورية من قبل الجيش السوري وجبهة محاربة الإرهاب التي تضم ايران وروسية وحزب الله وأصدقاؤهم.

وشدد السفير محمود على أن هذا العدوان الأمريكي زاد من عزيمة وإرادة الشعب السوري والجيش والدولة السورية على استمرار محاربة الإرهاب والعمل بأعلى درجة على دحر التنظيمات الإرهابية وتطهير الأراضي السورية من الإرهابيين.

وقال السفير محمود أن الإعتداء الأمريكي الذي يدعم تمدد الإرهاب لم يحقق هدفه في تقويض جهود الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب بل سيعزز استراتيجية سورية وحلفائها في ايران وروسية في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والإستقرار الى ربوع سورية وإفشال أهداف الإرهابيين وداعميهم.

ورأى السفير محمود أن العدوان الأمريكي في جوهره يأتي في سياق المخطط الأمريكي الداعم للإرهاب في سورية واستهداف الجبهة الحقيقية التي تحارب الإرهاب ويؤكد مجدداً الشراكة الكاملة بين التنظيمات الإرهابية وأمريكا وعملائها في المنطقة الذين يحتفلون مع التنظيمات الإرهابية بهذا العدوان في سقوط أخلاقي وإنساني غير مسبوق.

وأوضح السفير محمود الى أن الذرائع الزائفة التي تستخدمها الولايات المتحدة لعدوانها السافر أصبحت مكشوفة للجميع وهي قلب للحقائق التي تؤكد أن التنظيمات الإرهابية المسلحة هي فقط من يملك هذه الأسلحة الكيميائية التي قامت بتخزينها في أماكن عديدة في سورية بتعاون مع الدول الداعمة لها وأن الجيش السوري لا يملك هذه الأسلحة ولم يستخدمها اطلاقاً ويدين استخدامها في أي زمان ومكان.