* اشتباكات بين "الجيش الحر" و"قوات سوريا الديمقراطية" في حلب * حزب الله يدين العدوان الأميركي على سيادة دمشق * أطباء سويديون: الأطفال السوريين قتلوا عمدًا للحصول على مشاهد واقعية في حادثة" الكيميائي"

قالت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، إن الضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية العسكرية في سوريا لا علاقة لها بمحاولة معرفة حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب.

وأضافت زاخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بتحقيق فيما يتعلق بتلك المعدات، والطائرات التي ضربت خان شيخون، وبعد ذلك شنت ضربة على نفس تلك المعدات، التي ترغب في عمل دراسة بشأنها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن هذا الأمر لا علاقة له تماما بمحاولة معرفة ما حدث مع الأسلحة الكيميائية، أو أي خطوات حقيقية نحو تحقيق أي شيء.

وكانت القوات الأمريكية قد وجهت ضربة صاروخية لقاعدة الشعيرت السورية الجوية، بزعم الرد على قصف الطائرات السورية خان شيخون بالأسلحة الكيميائية.

وأسفرت الضربة عن مقتل جنديين سوريين، و4 آخرين خلال محاولة إطفاء الحرائق الناجمة عنها إضافة إلى إصابة عدد آخر، إلى جانب الخسائر المادية التي لحقت بالقاعدة.

هذا وكشفت منظمة "أطباء سويديون لحقوق الإنسان" (SWEDRHR) خداع ما يسمى بالـ"الخوذ البيضاء": من يسمون أنفسهم منقذين وطوعيين لم ينقذوا الأطفال السوريين بل على العكس قاموا بقتلهم لأجل تصوير مقاطع إعلامية أكثر واقعية.

وبعد التدقيق بالمقاطع المسجلة التي تظهر معاناة أطفال سوريين نتيجة "هجوم كيميائي" توصل الخبراء السويديون إلى أن "المنقذين" يقومون بحقن الطفل بجرعة أدرينالين في منطقة القلب بواسطة حقنة ذات إبرة طويلة، مع العلم أن الإسعاف الأولي لمصابي الهجوم الكيميائي لا يتم بهذه الطريقة.

إضافة إلى ذلك لم يتم الضغط على مؤخرة الحقنة في مقطع الفيديو المسجل وهذا يعني أنهم لم يقوموا بحقن الطفل بالدواء.

وحسب الفيديو، أوضح الأطباء السويديون أنه تم تخدير الطفل بمخدر عام ويظهر الطفل وهو يحتضر بسبب زيادة جرعة المخدر، ولم تظهر على الأطفال أي أعراض تسمم بالغازات الكيميائية، لقد كانت جريمة قتل مصورة على أنها عملية إنقاذ حسب جريدة "Veterans Today" الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تقم وسائل الإعلام الغربية بترجمة الكلام الظاهر على خلفية "عملية الإنقاذ" بشكل صحيح، حيث سأل أحدهم: "كيف علي أن أضع الطفل قبل تصويره؟" ولم يتفوه أحد بكلمة "إنقاذ الطفل".

يشار إلى أن منظمة "الخوذ البيضاء" أنشئت قبل أربع سنوات، وشكليا تمارس فعالياتها كمنظمة تطوعية إنسانية، تتصف بالحياد وعدم التحيز كما هو معلن عنها.

وتعرضت المنظمة للانتقاد مرات عديدة بسبب نشرها أكاذيب في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث اتهمت بتلفيق الصور التي حاولت بواسطتها إقناع الرأي العام العالمي بأن الطيران الحربي الروسي قصف الأحياء السكنية في سوريا.

ولكن، وكما اتضح لاحقا فإن هذه الصور أخذت في فلسطين قبل أسبوع من بدء عملية القوة الجوية-الفضائية الروسية في سوريا.

من جهته دان حزب الله العدوان الأميركي السافر على السيادة السورية من خلال استهداف مطار الشعيرات العسكري بالصواريخ، ورأى في هذه الجريمة الجديدة إصراراً من الإدارة الأميركية على المضي في المسار العدواني المستمر الذي تسلكه الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة أمتنا، خدمةً للكيان الصهيوني وتحقيقاً لأطماعه في المنطقة.

وأكد حزب الله إن هذه الخطوة الحمقاء التي قامت بها إدارة ترامب ستكون فاتحة توتر كبير وخطير على مستوى المنطقة، وستزيد من تعقيد الأوضاع على مستوى العالم.

ميدانياً قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على إرهابيين بينهم متزعمون من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالكيان الإسرائيلي في مدينة بصرى الشام ومنطقة درعا البلد، السبت.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لسانا بأن وحدة من الجيش نفذت صباح السبت رمايات مركزة على مقر لمتزعمي تنظيم جبهة النصرة في مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي ما أسفر عن “تدمير المقر ومقتل جميع من بداخله”.

وأشار المصدر إلى ان وحدة من الجيش قضت على مجموعة إرهابية في حي طريق السد بمنطقة درعا البلد.

وتعد منطقة درعا البلد أحد الممرات الرئيسية لتسلل المرتزقة عبر الحدود الأردنية بعد تدريبهم في معسكرات إرهابية داخل الأردن بالتنسيق مع الموساد الإسرائيلي واستخبارات غربية وإقليمية.

وأوقعت وحدات من الجيش الجمعة قتلى بين إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في منطقتي درعا البلد واللجاة وأحبطت هجومهم على إحدى النقاط العسكرية بالريف الشمالي الغربي.

إلى ذلك يوماً تلو آخر، تتزايد خسائر المجموعات الإرهابية في سوريا، وبهذا الصدد، قتلَ تسعة مسلحين لتنظيم "داعش" الإرهابي اثر تصدي "قوات سوريا الديمقراطية" لعملية تسلل قام بها 20 مسلحاً للتنظيم على إحدى نقاطها عند أطراف مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وفي سياق آخر، أكد "المرصد السوري المعارض" مقتل شخص وإصابة آخر، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الواصل بين منطقتي "عريقة" و"نجران" في ريف السويداء الشمالي الغربي.

أما في حلب، فقد سقطت قذيفة هاون في الحي الشرقي في مدينة الزهراء في الريف الشمالي، مصدرها مواقع المجموعات المسلحة في بلدة بيانون المجاورة، فيما دارت اشتباكات بين مسلحي "الجيش الحر" و"قوات سوريا الديمقراطية" عند أطراف قرية "مارع"، بالتزامن مع قصف المدفعية التركية لمواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في قرية "حربل" و"الشيخ عيسى" بالريف ذاته.

كما قُتلَ شخصان وأصيب 4 آخرون جراء انفجار لغم أرضي في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

* طيران تحالف واشنطن يرتكب مجزرة جديدة بريف الرقة

وفي غضون ذلك ارتكب طيران “التحالف الدولي” مجزرة جديدة راح ضحيتها 15 مدنيا على الاقل خلال غارات نفذها التحالف المزعوم ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة على قرية هنيدة بريف الرقة الغربي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن طيران التحالف الدولي أقدم قبل ظهر السبت على تنفيذ غارات عشوائية استهدفت قرية هنيدة غرب مدينة الرقة بنحو 35 كم تسببت باستشهاد 15 مدنيا على الاقل بينهم 3 أطفال وامرأة.

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار لحق بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وكان طيران “التحالف الدولي” ارتكب في ال 21 من الشهر الماضي مجزرة راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين اغلبهم من النساء والاطفال بعد تنفيذه غارات على مدرسة “البادية الداخلية” قرب مدينة المنصورة غرب الرقة بنحو 30 كم.

وارتكب طيران “التحالف” منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن العديد من المجازر بحق المدنيين راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى في منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالي والبوكمال بريف دير الزور الشرقي والهيشة والطبقة والمشيرفة بريف الرقة.

* استكمالاً لاتفاق المصالحة.. الدفعة الرابعة من المسلحين وعائلاتهم تخرج من حي الوعر

هذا واستكمالاً لاتفاق الحكومة السورية مع المجموعات المسلحة بضمانة روسيا، بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس السبت عملية خروج الدفعة الرابعة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة من حي الوعر بمدينة حمص، تمهيداً لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

وقد ذكرت وكالة "سانا" في حمص أن" ثلاث حافلات خرجت من حي الوعر وعلى متنها 45 من المسلحين والبعض من أفراد عائلاتهم وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة"، مشيرةً إلى أنّ عملية خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم مستمرة حالياً حتى إتمام خروج الدفعة الرابعة بشكل كامل.

وبهذا الصدد، أشار محافظ حمص طلال البرازي في تصريح لوكالة "سانا" إلى أنّ الدفعة الرابعة "تسير وفق البرنامج المخطط له ولا يوجد أي عقبات حيث من المقرر اليوم خروج أكثر من 400 مسلح والبعض من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة باتجاه الريف الشمالي الشرقي"، متوقعاً "وجود عدة دفعات أخرى تخرج أسبوعيا حتى نهاية الشهر الحالي".

وأكد البرازي أن "عملية إعادة الاستقرار والأمان إلى بعض المناطق مستمرة عبر المصالحات المحلية، وأن المئات يستفيدون من مرسوم العفو من خلال تسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية"، مشيراً إلى أن "قوى التآمر لن تستطيع التأثير على الجهود التي تبذل في هذا المجال".

ولفت محافظ حمص إلى أن "عملية خروج المسلحين والبعض من أفراد عائلاتهم إلى الريف الشمالي الشرقي تتم بإشرف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي السورية والشرطة العسكرية الروسية".

بدوره، أشار أمين فرع حمص في حزب "البعث العربي الاشتراكي" عمار السباعي الى أنّ" الدفعة الرابعة من المسلحين وبعض عائلاتهم تتجه إلى جرابلس"، داعياً أهلنا في الوعر الى البقاء في الحي ومطالباً المسلحين بتسوية أوضاعهم.

هذا وخرج السبت الماضي 836 مسلحاً وبعض عائلاتهم باتجاه ريف إدلب في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة بحي الوعر في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

وتم في الثالث عشر من الشهر الماضي التوصل لاتفاق المصالحة في حي الوعر، والذي يمتد لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة بعد خروج المسلحين الرافضين للاتفاق مع عائلاتهم وتسوية أوضاع المسلحين الباقين وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين، وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.