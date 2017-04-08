ندد قائدا الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران وروسيا بالهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا معتبرين ذلك إعتداء سافراً على بلد ذي سيادة ومشددين على الإستمرار في مكافحة الإرهاب.

وخلال إتصال هاتفي أجرياه، السبت، بحث كل من قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فالري غراسيموف، التطورات على الساحة السورية والهجوم الصاروخي الأمريكي على هذا البلد.

وأعرب اللواء باقري خلال الإتصال عن تعازيه للحكومة والشعب الروسي وكذلك القوات المسلحة الروسية للحادث الإرهابي الذي استهدف سان بطرسبورغ مؤخراً.

كما ندد الجانبان بالهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا معتبرين ذلك إعتداء سافراً على بلد مستقل تم التخطيط له مسبقاً وذلك بهدف النيل من الإنتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه مؤخراً وتعزيز معنويات الجماعات الإرهابية وداعميها.

وأكد الجانبان على عزم بلديهما على مواصلة مكافحة الإرهاب التكفيري مشيرين الى أن إقتراح سوريا بإجراء تحقيق مستقل بالحادث الأليم في منطقة خان شيخون سوف يكشف الحقائق أمام الرأي العام العالمي.

وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون الثنائي حتى هزيمة الإرهاب بشكل كامل.