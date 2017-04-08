مجلس صيانة الدستور: المرشحون في الانتخابات البرلمانية التكميلية الذين لم تثبت اهليتهم يمكنهم تقديم شكاواهم



اصدر مجلس صيانة الدستور بيانا اعلن فيه بان المرشحين للانتخابات التكميلية البرلمانية الذين لم يتم اثبات اهليتهم يمكنهم الاعتراض على ذلك.

ووفقا للبيان الصادر عن مجلس صيانة الدستور، فانه بامكان المرشحين الذين لم يتم اثبات اهليتهم تقديم شكاواهم بهذا الخصوص خلال الفترة من 9 الى 11 نيسان / ابريل الجاري.

واستند مجلس صيانة الدستور في بيانه الى الملاحظتين 2 و 3 من المادة 52 من قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي والمادة 34 من نظامه الداخلي التنفيذي.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات التكميلية البرلمانية للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي اي الدورة الحالية، في الدوائر الانتخابية التالية وهي "اصفهان" و"اهر وهريس" و"مراغة وعجب شير" و"بندرلنكة وبستك وبارسيان"، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية والقروية يوم 19 ايار / مايو القادم.



