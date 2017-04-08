  • السبت ١١ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190778 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: محليات  
على خط الانتخابات

على خط الانتخابات

* على خط الانتخابات

مجلس صيانة الدستور: المرشحون في الانتخابات البرلمانية التكميلية الذين لم تثبت اهليتهم يمكنهم تقديم شكاواهم

اصدر مجلس صيانة الدستور بيانا اعلن فيه بان المرشحين للانتخابات التكميلية البرلمانية الذين لم يتم اثبات اهليتهم يمكنهم الاعتراض على ذلك.
ووفقا للبيان الصادر عن مجلس صيانة الدستور، فانه بامكان المرشحين الذين لم يتم اثبات اهليتهم تقديم شكاواهم بهذا الخصوص خلال الفترة من 9 الى 11 نيسان / ابريل الجاري.
واستند مجلس صيانة الدستور في بيانه الى الملاحظتين 2 و 3 من المادة 52 من قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي والمادة 34 من نظامه الداخلي التنفيذي.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التكميلية البرلمانية للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي اي الدورة الحالية، في الدوائر الانتخابية التالية وهي "اصفهان" و"اهر وهريس" و"مراغة وعجب شير" و"بندرلنكة وبستك وبارسيان"، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية والقروية يوم 19 ايار / مايو القادم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/0533 sec