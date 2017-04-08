وقال إن القوة الوطنية لكل بلد تتمثل في عناصر مختلفة احداها القدرات العلمية وهي من الامور الهامة التي طالما اكد قائد الثورة الإسلامية عليها.

وأوضح أنه ولحسن الحظ نحن حققنا نجاحا في مجال تكنولوجيا النانو، قائلا حينما تحقق إيران مكانة متميزة في البطولة الدولية للروبوكاب من بين 14 بلدا، فهذا يؤكد انها حازت تقدما كبيرا في مجال العلم والمعرفة.

وقد أنطلقت منافسات الروبوت لكرة القدم الروبوكاب الثلاثاء الماضي في مقر المعارض الدولية بطهران، بمشاركة وحشد من المعنيين وابرز اساتذة هذا الفن من ايران والعالم.

وسجلت في هذه الدورة من المنافسات، 697 فريقا من ايران والدول المختلفة، وبعد مرحلة التقييم النوعي، جرى اختيار 378 فريقا من 14 بلدا للمشاركة في المنافسات الختامية .

وفي بطولة العالم تشارك فرق من امريكا والمانيا والهند واليابان والصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهولندا وباكستان والمكسيك وبريطانيا وبيرو وايران.



