وخلال استقباله السفير الروسي في طهران يوم السبت أشار امير عبد اللهيان إلى إطلاق قائد الثورة الإسلامية تسمية الإقتصاد المقاوم ، الإنتاج والعمل على السنة الإيرانية الجديدة مشدداً على ضرورة متابعة اللجان الإقتصادية في البرلمانين الإيراني والروسي الإتفاقيات المبرمة بين البلدين معرباً عن استعداد مجلس الشورى الإسلامي للمساعدة على تفعيل ذلك.

واشاد بالتدابير السورية على الصعيدين؛ مكافحة الإرهاب والتركيز على الحل السياسي مشدداً على ضرورة التعاون بين طهران وموسكو في هذا المجال.

ولفت إلى أهمية التفريق بين الجماعات الإرهابية والمعارضة السورية مشدداً على ضرورة عدم فسح المجال للإرهابيين للدخول في المفاوضات.

ووصف امير عبد اللهيان استمرار الهجوم العسكري السعودي في اليمن وقتل الأبرياء في هذا البلد عملا لا يغتفر معتبراً إن استمرار هذا الهجوم على اليمن وقمع الشعب البحريني عزز حالة عدم الإستقرار في المنطقة.

من جانبه أشار السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغارين إلى تنامي التعاون بين إيران وروسيا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي مؤكداً إن إيران تتمتع بمكانة مهمة في المنطقة وإن الدور الإيراني لا يمكن إنكاره.

واعتبر إن لدى إيران وروسيا موقفين متقاربين تجاه الوضع في سوريا والتطورات في المنطقة مشدداً على الدور الذي يلعبه البلدان على صعيد مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى التطورات في سورية واليمن والبحرين وليبيا مشيراً إلى ان موسكو تدعم الحلول السياسية والحوار لحل أزمات المنطقة.



