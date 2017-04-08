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رقم الخبر: 190773 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: محليات  
ايران وسنغافورة تبحثان سبل مكافحة الارهاب على صعيدي المنطقة والعالم
خلال لقاء ظريف وعثمان

ايران وسنغافورة تبحثان سبل مكافحة الارهاب على صعيدي المنطقة والعالم

تباحث وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف ووزير الدولة في الشؤون الخارجية والدفاع السنغافوري محمد مالكي عثمان حول تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والمصرفي والاستثمارات بين البلدين.

كما بحث الوزيران ظريف وعثمان، الذي يزور طهران على رأس رفيع من بلاده خلال اجتماعهما يوم السبت، حول الشأن السوري والتطورات الجارية في المنطقة.
وتبادل ظريف وعثمان وجهات النظر ايضا حيال التطورات الجارية في سوريا وسبل مكافحة الارهاب والتطرف على صعيدي المنطقة والعالم.

*رئيس بلدية اصفهان: التبادل الثقافي بين ايران وسنغافورة يعزز العلاقات الثنائية
من جانبه أعلن رئيس بلدية اصفهان مهدي جمالي نجاد، ان الاهتمام بالتبادل الثقافي بين اصفهان و العاصمة السنغافورية يوفر ارضية مناسبة لتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
واضاف جمالي نجاد يوم السبت خلال لقائه وزير الدولة السنغافوري في الشؤون الخارجية والدفاعية محمد مالكي عثمان، ان عقد التوأمة بين اصفهان و سنغافورة من شأنه ان يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتي المجالات.
وفيما اشار الى ان اصفهان احد اعرق المدن الايرانية اضاف انها تتميز بميزات خاصة و هناك عقد توأمة بينها و بين 15 مدينة في العالم. واكد ان الثقافة و التبادل الثقافي افضل وسيلة لاقامة علاقات بين شعوب العالم.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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