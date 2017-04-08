وتم خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الثقافة الايراني والسلوفاكي تنص على ترسيخ التعاون في مجالات السينما والكتب والفنون البصرية.

ووصف صالحي اميري هذه الزيارة بانها بداية لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

واشار الى المفاوضات التي جرت بين الجانبين بشأن وضع برنامج عمل مشترك في الفترة بين 2017 الى 2018.

وتابع بالقول بان المذكرة تنص ايضا على اقامة اسبوع ثقافي مشترك والمشاركة الفعالة في معارض الكتاب والمعارض الفنية التي تقام في كلا البلدين.

من جانبه اكد الوزير السلوفاكي على اهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين طهران وبراتيسلافا.



