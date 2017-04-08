  • السبت ١١ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190772 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: محليات  
وزير الارشاد يؤكد أهمية تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع سلوفاكيا
مستقبلاً نظيره السلوفاكي

وزير الارشاد يؤكد أهمية تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع سلوفاكيا

استقبل وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري يوم السبت وزير الثقافة السلوفاكي مارك مادريش في طهران حيث اكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك.

وتم خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الثقافة الايراني والسلوفاكي تنص على ترسيخ التعاون في مجالات السينما والكتب والفنون البصرية.
ووصف صالحي اميري هذه الزيارة بانها بداية لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
واشار الى المفاوضات التي جرت بين الجانبين بشأن وضع برنامج عمل مشترك في الفترة بين 2017 الى 2018.
وتابع بالقول بان المذكرة تنص ايضا على اقامة اسبوع ثقافي مشترك والمشاركة الفعالة في معارض الكتاب والمعارض الفنية التي تقام في كلا البلدين.
من جانبه اكد الوزير السلوفاكي على اهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين طهران وبراتيسلافا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0739 sec