أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه سيتم قريبا البدء بالعمليات الانشائية لمحطتين نوويتين.

وخلال مراسم لقائه السنوي الربيعي مع منتسبي منظمة الطاقة الذرية الايرانية، قال علي اكبر صالحي: كنا مشغولين في عام 2015 بالمفاوضات، الحمد لله توصلنا الى نتيجة جيدة.

واشار صالحي الى التوجه السياسي والدولي للرئيس الاميركي ترامب فيما يتعلق بإيران، وقال: لقد انفتح السبيل امامنا، حيث نمر الآن بظروف افضل وأقوى وأكثر ثباتا، بحيث ان المسؤولين الاميركيين اخذوا يتحدثون باستياء وغضب في اجتماع الايبك بشأن الاتفاق النووي، حتى ان السيدة نيكي هيلي اشارت الى انجازات اجهزة الطرد المركزي الايرانية الحديثة، وأن البرنامج النووي الايراني لم يأفل بل ازدهرت الصناعة النووية.

واضاف: بحمد الله فإن صناعتنا النووية ما زالت قائمة، وقد عقدنا صفقة لإنشاء محطتين نوويتين، وقد سددنا قسطها الاول في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، وسوف تبدأ قريبا العمليات الانشائية لهاتين المحطتين.. ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية لم تر طيلة حياتها باستثناء ما قبل الثورة، تنفيذ مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.

وأردف ان هناك اخبارا جيدة في مجال اكتشاف اليورانيوم واستخراجه، وسوف يتم الاعلان عنها عندما يحصل التأكد التام، وقد حققنا خطوات كبيرة سيتم الاعلان عن جانب منها في اليوم الوطني للطاقة النووية (الذي يصادف في 9 نيسان/ ابريل 2017)، متوقعا ان تكون السنة الايرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار/ مارس 2017) سنة جيدة من حيث تحسن الوضع الاقتصادي.

من جانبه وقع رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم السبت مع مساعد رئيس وزراء المجر مذكرة تفاهم للتعاون النووي.

وأفادت وكالة انباء فارس، بأن علي اكبر صالحي وقع مع جوليت شومين مساعد رئيس وزراء المجر، على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في المجال النووي.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بعد المحادثات والمشاورات التي اجراها رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية خلال زيارته الى المجر.

كما اجرى صالحي ومساعد رئيس وزراء المجر محادثات بشأن مسار التعاون النووي بين البلدين.





