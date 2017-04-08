اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني على ضرورة توطيد العلاقات الاقتصادية بين ايران والمجر لاسيما في الشؤون الصناعية والمجالات الجديدة.

واشار لاريجاني، لدى استقباله مساعد رئيس الوزراء المجري جولت شمين يوم السبت في طهران، الى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا ان تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين يدلل على رغبتهما في توطيد العلاقات والتعاطي على مختلف الصعد البرلمانية والاقليمية والاقتصادية.

واعتبر ان الظروف متاحة اليوم للتعاون الواسع بين ايران والمجر، مبينا ان مجالات التعاون الثنائي قد تحسنت لاسيما بعد التوصل للاتفاق النووي.

واشار الى تأسيس لجنة مشتركة لتوطيد العلاقات بين ايران والمجر، مؤكدا على ضرورة تمتين الاواصر الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بالشؤون الصناعية والمجالات والمواضيع الجديدة.

واعتبر لاريجاني تطوير مجالات البيئة والطاقات المتجددة والمشاريع الاعمارية كالموانئ وسكك الحديد والقطاع الزراعي من الاولويات الرئيسية لايران حاليا.

واوضح، بالتأكيد تستطيع ايران والمجر التعاون الواسع بينهما في هذه المجالات، منوها الى اهمية التعاون المصرفي بينهما.

بدوره اكد مساعد رئيس الوزراء المجري جولت شمين استعداد بلاده لتمتين الاواصر مع ايران على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال شمين ان بلاده حافظت على علاقاتها مع ايران بصورة ايجابية في مرحلة الحظر.

واعرب عن امله بتوطيد العلاقات بين البلدين في مرحلة مابعد الاتفاق النووي، مؤكدا انه ليست هناك اية عقبات او مشاكل في هذا المجال.

واعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى ان بلاده سعت الى الدفاع عن مصالح ايران في الاتحاد الاوروبي.

ونوه الى الطاقات الواسعة لدى ايران والمجر على صعيد توطيد العلاقات بينهما، موضحا انه في ظل الظروف الراهنة فان مجالات عديدة قائمة في التعاون بين البلدين ومنها الطاقة حيث ينبغي بذل البلدين المساعي من اجل تمتين الاواصر بينهما.

واعتبر تعزيز التعاون المصرفي بينهما يكتسب الاهمية "وان تعزيز هذا المجال يصب لصالح التجارة والتجار في كلا البلدين".

واعرب مساعد رئيس وزراء المجر عن رغبة بلاده الجادة للتعاون مع ايران في المجالات الزراعية والطاقة المتجددة.

واعرب عن امله ان يبذل البلدان مساعيهما للتخطيط وبذل الجهود الواسعة لتمتين الاواصر بينهما في هذه المجالات.

من جانب آخر اعرب مساعد رئيس وزراء المجر جولت شمين عن التفاؤل بمستقبل التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال لقائه محافظ فارس محمد علي افشاني في مدينة شيراز مركز المحافظة ، قال المسؤول المجري، انه وفي ضوء الظروف الحاصلة بعد الاتفاق النووي وسياسات حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، فاننا متفائلون بمستقبل التعاون معها.

وقال مساعد رئيس وزراء المجر، ان بلادنا وفي مجال سياسة التوجه نحو الشرق تسعى لتطوير علاقاتها مع الدول الاسيوية ومنها ايران.

واضاف، ان من ضمن المجالات التي سنتابعها خلال هذه الزيارة الى ايران، مسالة التعاون في مجال الانشطة النووية والتعليمية.

من جانبه اشار محافظ فارس محمد علي افشاني خلال القاء الى ان ايران بصفتها واحدة من اكثر الدول أمنا في العالم تعد مكانا مناسبا لتوظيف الاستثمارات.

كما اعتبر افشاني، محافظة فارس بانها تشكل فرصة مناسبة للاستثمارات بما تمتلكه من معالم واثار تاريخية وسياحية وادبية وامكانيات اقتصادية وعلمية جامعية.