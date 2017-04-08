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رقم الخبر: 190769 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 18:18 الاقسام: اقتصاد  
إستثمار 7 مليارات دولار لتنفيذ 155 مشروعاً في حكومة الرئيس روحاني
والمصادقة على 159 مشروعاً

إستثمار 7 مليارات دولار لتنفيذ 155 مشروعاً في حكومة الرئيس روحاني

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، عن إستثمار نحو 7 مليارات دولار في تنفيذ 155 مشروعاً خلال فترة حكومة الرئيس روحاني، كما تم المصادقة على 159 مشروعاً.

وفي تقرير لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فان الحكومة الحالية صادقت أيضاً على 159 مشروعاً بإستثمارات أجنبية تقدر بنحو 8 مليارات دولار. كما تم خلال هذه الفترة إكمال وتدشين أكثر من 19 ألف مشروع بكلفة أكثر من 71 ألف مليار تومان (الدولار = 3200 تومان)، مما وفرت هذه المشاريع فرص عمل لـ304 آلاف شخص.

ووفقاً للأرقام المنتشرة، فان مرتبة ايران الدولية في مجال العمل قد ارتقت من المركز 152 الى 120 بعد تولي حكومة الرئيس روحاني، والمكانة التنافسية للاقتصاد الايراني تحسنت وارتقت الى المركز 76 بعد أن كانت في المركز 82 .

 
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