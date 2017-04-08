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رقم الخبر: 190768 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
65ر1 مليار دولار.. أرباح 10 سلع إيرانية مصدّرة إلى العراق
الإسمنت والمواد الغذائية من أهمها

65ر1 مليار دولار.. أرباح 10 سلع إيرانية مصدّرة إلى العراق

أكد الأمين العام لغرفة التجارة الايرانية-العراقية، مهدي كرمي بور، ان أرباح 10 سلع تصديرية أساسية ايرانية الى العراق بلغت 65ر1 مليار دولار.

وأوضح كرمي بور، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن الإسمنت والمواد الغذائية من أهم السلع التصديرية للعراق في السنوات الماضية، وأن ايران حققت أرباحاً بواقع 65ر1 مليار دولار من 10 سلع أساسية. وأشار الى أن التمعن بقائمة السلع التصديرية الايرانية للعراق، بإستثناء بعض المواد البتروكيماوية، تضم بشكل أساسي المواد الغذائية الخام مثل البطيخ والطماطم ومنتجات الألبان.

وشدد كرمي بور على أهمية اعتماد برامج دقيقة لرفع حجم صادرات السلع الايرانية الى العراق والتوجه نحو سوق المواد الإنشائية والغذائية والسلع التي تحول تجارة الجانبين الى ضرورة وتنشط بدورها قطاع الانتاج في ايران.

ودعا أمين غرفة التجارة الايرانية-العراقية الى عقد إتحاد نقدي - مصرفي بين البلدين لاستخدام العملات المتاحة في التبادل التجاري البيني. وأوضح بأن التعاملات المصرفية بين ايران والعراق لم تشهد لغاية الآن تحولاً هاماً، غير أن خدمات فتح الاعتمادات المستندية (ال.سي) وإصدار خطابات الضمان والعمليات المصرفية العامة، أتيحت بشكل محدود، عبر فروع البنوك الايرانية في العراق خلال السنوات الأخيرة.

 
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