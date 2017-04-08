أكد وزير النفط، بيجن زنكنة، ان حجم إنتاج النفط الايراني تجاوز مستوى 8ر3 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن.

وحول تعهدات ايران في حال تمديد إتفاق تجميد الإنتاج بين منظمة (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء، أوضح زنكنة، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن ايران تعهدت بخفض حجم الإنتاج مثل الآخرين وبحسب النسبة المحددة عند ملامسة الإنتاج مستوى 4 ملايين برميل يومياً.

وبشأن مدى تفاؤله بتمديد إتفاق تجميد الإنتاج، بيّن زنكنة بأن هذا الاتفاق يعتمد على الالتزام، حيث إن بعض الدول لم تلتزم بشكل عام، فيما كان إلتزام منظمة (أوبك) جيداً، وبالرغم من عدم وفاء الدول غير الأعضاء بجميع التعهدات، غير أنها أبدت تعاوناً جيداً وتسعى للالتزام، مؤكداً أنه وعند مراعاة التعهدات سيكون بمصلحة الجميع مواصلة هذا العمل (تمديد الاتفاق). وأضاف زنكنة منتقداً أنه لا يجوز إلتزام بعض الأطراف بالتعهدات وعدم إلتزام البعض الآخر بها.

هذا وقفزت واردات الهند من النفط الإيراني إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2016-2017، متجاوزة نصف مليون برميل يومياً مع تعزيز شركات التكرير لمشترياتها بعد رفع بعض الحظر الغربي الذي كان مفروضاً على طهران بسبب برنامجها النووي العام الماضي.

وكانت الهند، أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من بين عدد من الدول التي واصلت التعامل مع طهران على الرغم من الحظر الغربي. وحصلت المصافي على نحو 541 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني في السنة المالية التي انتهت في مارس/ آذار بنمو بلغ نحو 115 بالمئة مقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات الشحن التي وردت من مصادر وبيانات جمعتها تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس.

وساعدت مشتريات شركات التكرير الهندية ومن بينها ريليانس إندستريز، التي استأنفت الواردات العام الماضي بعد عدة سنوات من التوقف، إيران على استعادة جزء من الحصة السوقية التي خسرتها. وقد تنخفض الواردات القادمة من إيران في السنة المالية الحالية، حيث اتفقت المصافي الحكومية على تقليص اتفاق الواردات السنوية مع إيران بمقدار الخمس من أجل الضغط على طهران لترسية حقل (فرزاد ب) للغاز على كونسورتيوم هندي.

في المقابل، قررت إيران تقليص فترة الائتمان الخاصة بمبيعات النفط إلى 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً وتخفيض الخصم على الشحن إلى 60 بالمئة من 80 بالمئة. واستوردت الهند كميات من النفط من إيران أقل بنسبة 7ر18 بالمئة في مارس/ آذار عند نحو 526 ألف برميل يومياً مقارنة مع الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات. بيد أن تلك الكميات كانت أعلى بنسبة أربعة بالمئة على أساس سنوي.

وفي المجمل، ارتفعت واردات الهند النفطية 7ر4 بالمئة في مارس/ آذار مقارنة مع الشهر السابق وبنحو 9ر4 بالمئة على أساس سنوي.