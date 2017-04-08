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رقم الخبر: 190765 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران تغلق مرتفعة 114 نقطة بدعم قطاع السيارات

بورصة طهران تغلق مرتفعة 114 نقطة بدعم قطاع السيارات

أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات اليوم السبت، على ارتفاع المؤشر العام 114 نقطة إلى 77804 نقاط.

وتجاوزت قيمة التداولات 56ر3 تريليون ريال (الدولار=32400 ريال) إثر تداول 277ر1 مليار سهم وورقة مالية توزعت على 76 ألفاً و363 صفقة. وتلقى المؤشر العام دعماً رئيسياً من 3 شركات لصناعة السيارات (سايبا) 45 نقطة، و(ايران خودرو) 42 نقطة، و(بارس خودرو) 21 نقطة. وبالسوق الموازية، ارتفع مؤشر (آيفكس) نقطة واحدة الى 890 نقطة.

 
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