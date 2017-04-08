أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات اليوم السبت، على ارتفاع المؤشر العام 114 نقطة إلى 77804 نقاط.

وتجاوزت قيمة التداولات 56ر3 تريليون ريال (الدولار=32400 ريال) إثر تداول 277ر1 مليار سهم وورقة مالية توزعت على 76 ألفاً و363 صفقة. وتلقى المؤشر العام دعماً رئيسياً من 3 شركات لصناعة السيارات (سايبا) 45 نقطة، و(ايران خودرو) 42 نقطة، و(بارس خودرو) 21 نقطة. وبالسوق الموازية، ارتفع مؤشر (آيفكس) نقطة واحدة الى 890 نقطة.