يجتمع الأحد ممثلو 19 دولة من أعضاء المنظمة الآسيوية للإنتاجية (APO) في طهران لحسم برامجهم للإنتاجية المستدامة لعامي 2017 و2018 في آسيا، القارة الأكبر في العالم .

وسيعقد الاجتماع التاسع والخمسون لمجلس مفوضي المنظمة الآسيوية للانتاجية (GBM) غداً ويستمر لثلاثة أيام، ويهدف المشاركون فيه إلى وضع الخطوط العريضة لبرامج الإنتاجية المستدامة في آسيا خلال العامين 2017 و2018.

وأوضحت رئيسة المؤسسة الوطنية للإنتاجية، رؤيا طباطبائي يزدي، ان اجتماع (GBM) يعد أعلى اجتماع لمنظمة (APO)، ويعقد كل عام في أحد الدول الأعضاء بمشاركة ممثلين من هذه الدول.

ويشارك في اجتماع طهران ممثلون من أندونيسيا وبنغلاديش وباكستان وتايوان وماليزيا ومنغوليا وفيتنام والهند وعدد آخر من دول الأعضاء الى جانب الأمين العام للمنظمة و13 من أعضاء الأمانة العامة للمنظمة. كما يشارك في الاجتماع ممثل من جمعية الإنتاجية الأفريقية كعضو مراقب فيه.

ويركز الاجتماع على الإنتاجية المستدامة ويقدم خلاله سانتي كانوك تانابرن، أمين عام (APO) ، التقريرين المالي والتنفيذي لعام 2016 على أن يناقش ممثلو الدول المشاركة فيه برامج عامي 2017 و2018 للمصادقة عليها.

يذكر أن منظمة APO تهدف الى التوسيع الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء الى جانب تحسين المستوى المعيشي لشعوب هذه الدول، وذلك من خلال التعاون المشترك فيما بينها.