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رقم الخبر: 190763 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
محافظة كلستان وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي

محافظة كلستان وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في كركان: ان محافظتي كلستان (شمال ايران) وقيزيل اوردا الكازاخستانية، وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي سيما إستئجار الأراضي الزراعية خارج الحدود.

وأضاف رمضان بهرامي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان مذكرة التفاهم تم إبرامها في إطار تنمية القطاع الزراعي بين محافظة قيزيل اوردا وبالتعاون مع كلستان. وصرح بأن كازاخستان تتميز حالياً بإمكانيات مناسبة لتنفيذ مشاريع إستئجار الأراضي الزراعية خارج الحدود سيما في مجال زراعة الرز والذرة. وأضاف بهرامي: ان الاجتماع القادم بين المحافظتين سيعقد قريباً في قيزيل اوردا بكازاخستان بحضور الوفد التجاري من كلستان لتفعيل فحوى مذكرة التفاهم.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم، الجمعة، بحضور مسؤولي القطاع الزراعي بالمحافظتين والقنصل العام لكازاخستان في محافظة كلستان ورئيسي اللجنتين الزراعية والصادرات في غرفة كركان التجارية.

 
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