أعلن قائد المنطقة البحرية الأولى في القوة البحرية للجيش الإيراني عن توجه أسطول بحري تابع للجيش إلى سلطنة عُمان للمشاركة في إجراء مناورات بحرية مشتركة مع القوات البحرية العمُانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الإميرال (حسين آزاد) قائد المنطقة البحرية الأولى في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية صرح أنه نظراً لمكانة وأهمية الحدود البحرية الجنوبية والمحيط الهندي في المجال الإقتصادي البحري وكثرة تردد السفن التجارية وناقلات النفط في هاتين المنطقتين، فإن هذه المناورات المشتركة بين القوتين البحريتين الإيرانية والعُمانية تأتي بهدف تأمين الملاحة في هاتين المنطقتين، ورفع الجهوزية الأمنية، والتدرب على القيام بالعمليات الإغاثية.

وأضاف آزاد: إن مناورات هذا العام ستكون بإستضافة سلطنة عُمان حيث ستنفذ في المياه التابعة للمياه الجنوبية والمحيط الهندي، كما ستشارك فيها المدمرة (سبلان) وسفينة الدعم الحاملة للمروحيات (لاوان) ومروحية وزورق حربي حامل للصواريخ، وبمشاركة 1000 عنصر ووحدات عمانية حيث ستستمر لمدة إسبوع.

كما توجهت سفينتان حربيتان تابعتان للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، صباح السبت، الى كازاخستان للمرة الاولى.

وهذه المجموعة البحرية التي تحمل رسالة سلام وصداقة تتألف من المدمرة (دماوند) والبارجة قاذفة الصواريخ (بيكان).

يذكر ان المجموعات البحرية الايرانية قامت لغاية الان بأربع زيارات الى دول روسيا وجمهورية آذربايجان وجمهوية داغسان التابعة للاتحاد الروسي.

وتعتبر زيارة هذه المجموعة البحرية الايرانية، الاولى من نوعها الى كازاخستان.

في سياق آخر أعلن قائد المنطقة الرابعة الامام الرضا(ع)، التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بان البارجة (سبهر) من فئة (بيكان) ستنضم لهذه المنطقة البحرية في غضون الاشهر القادمة.

وأشار العقيد الركن بحري احمد رضا باقري في تصريح ادلى به لوكالة انباء فارس في ميناء انزلي الى تصنيع معدات القوة البحرية في داخل البلاد وقال: ان تصنيع المعدات العسكرية داخل البلاد مؤشر الى اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه الى تصنيع وانضمام البارجة قاذفة الصواريخ (سبهر) الى اسطول الشمال خلال الاشهر القادمة وقال: إن البارجة (سبهر) هي من فئة (بيكان) وان تصنيع انواع القطع البحرية مازال مستمرا في شمال البلاد.







