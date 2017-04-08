واعرب ظريف، السبت، خلال لقائه مساعد رئيس وزراء هنغاريا (جولت شمين) الذي يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية، اعرب عن تنديده بالهجوم الصاروخي الامريكي على سوريا.

واكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، ترحيب طهران بتنمية العلاقات الثنائية مع هنغاريا؛ واصفا التعاون الايراني – الهنغاري بمختلف الاصعدة الثنائية والاتحاد الاوروبي، بأنه آخذ بالتقدم الايجابي، و(نحن نرغب في تنمية وتعميق هذه العلاقات).

ولفت ظريف الى زيارة رئيس وزراء هنغاريا الاخيرة الى طهران، مبينا ان اطر العلاقات الثنائية بين ايران وهنغاريا تحددت في هذه الزيارة واجريت خلالها توافقات مميزة بين البلدين وهي قيد المتابعة والتنفيذ حاليا.

وشدّد ظريف على ضرورة تعزيز التعاون المصرفي ومشاركة اصحاب القطاع الخاص لدى البلدين بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين طهران وبودابست.

وفي جانب آخر من حديثه، حذّر ظريف من خطر توسع رقعة الارهاب والتطرف في العالم؛ مؤكدا على ضرورة بث روح الحوار والفهم المشترك بين اتباع الديانات المختلفة لدعم الامن الدولي.

وتابع القول: إن الحوار اليوم يشكّل ضرورة أمنية قبل ان يكون حاجة ثقافية.

وفي معرض الإشارة الى الاحداث الاخيرة في سوريا، قال: إن سوريا مرّت خلال الايام الاخيرة الماضية بحادثين مهمّين، الاول مقتل عدد من المواطنين السوريين اثر استخدام السلاح الكيمياوي، والذي نعده على الدوام بانه عمل مدان، والحادث الثاني الهجوم الصارخي الامريكي على سوريا والذي يجسد خرقا للقوانين الدولية ويشكل بدعة خطيرة.

ولفت ظريف الى تجريد سوريا في وقت سابق بواسطة الامم المتحدة من السلاح الكيمياوي، فيما لم يتم تجريد الارهابيين من (هذا) السلاح، واضاف: إن سوريا لم تملك يوما (غاز السارين)، لكن الارهابيين كان بحوزتهم ذلك.

وقال ظريف: إن الحكومة السورية لم تكن في ظروف تفرض عليها استخدام السلاح الكيمياوي، ولم تكن بحاجة اليه لا سياسيا ولا عسكريا ولا العقل يقضي بذلك، وفي الاساس لم تملك (سوريا) السلاح الكيمياوي؛ مردفا بالقول: لقد كانت الظروف بالنسبة للجيش السوري خلال الأشهر الماضية جيدة فيما كان المعارضون في حالة يأس.

الى ذلك، اعرب مساعد رئيس وزراء هنغاريا عن تقديره لحسن ضيافة الجمهورية الاسلامية الايرانية واصفا العلاقات الثنائية بين البلدين بانها مميزة وآخذة بالتقدم؛ داعيا الى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها أكثر فأكثر.

واضاف شمين: إن العلاقات الثنائية بين طهران وبودابست خاصة في المجالات الاقتصادية والمصرفية جيدة ومقبلة على الازدهار، لافتا في ذات السياق الى التوافقات الايجابية التي ابرمت بين البلدين خلال زيارة رئيس وزراء بلاده الاخيرة الى طهران.

وشدد المسؤول الهنغاري بدوره، على ضرورة الكفاح ضد الارهاب والتطرف؛ داعيا الى الاتعاض والعبرة من الماضي ليكون العالم أكثر امنا، وأضاف: انه لا سبيل لحل الازمة السورية الا عبر الحوار.



















