وعبر قاسمي السبت عن تعازيه للسويد حكومة وشعبا بهذا الحادث الارهابي الذي ادى الى مصرع وجرح عدد من المدنيين العزّل.

وتابع قائلاً: حينما عمت الفرحة عدداً من الدول الغربية والعربية بعد العدوان الامريكي الصارخ على سوريا والذي يأتي في سياق السعي وراء إنعاش الارهابيين الذين يلفظون انفاسهم الاخيرة، شهدنا المخطط الإجرامي في اوروبا من قبل احد عناصر (عقيدة الجمود والجنون والقتل).

واكد ان الارهاب الذي لا تتردد بعض دول العالم في تقديم الدعم العلني والسري له، قد تجاوز كافة الحدود الانسانية والعقائدية والجغرافية لإثارة الفوضى وانعدام الامن في العالم.

وشدد ان إجتثاث جذور الارهاب الخبيثة لا يمكن إلا من خلال التحلي بالإرادة الراسخة والتصدي الجاد له والاجماع العالمي لمكافحته.

وفي السياق نفسه اكد قاسمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وباعتبارها من ضحايا الارهاب والتي لم تدخّر أي جهد في مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة، تعلن استعدادها لأي شكل من اشكال التعاون الاقليمي والدولي للقضاء على الارهاب والعنف بعيدا عن التسييس الزائف الذي بات شائعا في هذا المجال.





