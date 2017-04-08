سلّمت جماعة إيتا الانفصالية الشرطة الفرنسية قائمة بثمانية مخازن أسلحة عبر وسطاء. ومن المتوقع أن ينهي تسليم الأسلحة أكثر من أربعين سنة من صراع الجماعة المسلح.

وذكر خبراء مكافحة الإرهاب الفرنسيون أن المخازن السرية ربما تحتوي على نحو 130 سلاحا وطنين من المتفجرات.

وتسليم القائمة في مدينة بايون الفرنسية لن يحل الجماعة التي أعلنت وقفا لإطلاق النار في عام 2011 بعد مقتل أكثر من 850 شخصا خلال حملة من أجل إقامة وطن مستقل إقليم الباسك.