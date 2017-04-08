قالت المكسيك إنها ستمنح تصاريح إقامة إلى 588 كوبيا تقطعت بهم السبل في شمال البلاد بعد أن أنهت الولايات المتحدة سياسة "القدم المبللة والقدم الجافة" التي كانت تمنح وضعا قانونيا لكل كوبي تقريبا يصل إلى الولايات المتحدة.

وقال المعهد القومي للهجرة بالمكسيك يوم الجمعة إن المنتفعين من البرنامج موجودون حاليا في مدينة نويفو لاريدو في تاماوليباس على الحدود مع الولايات المتحدة التي كانوا في طريقهم إليها.

وقال المعهد في بيانه إنه "بذل قصارى جهده للسماح لهذه المجموعة من الأجانب من أصل كوبي بالحصول على إقامة في البلاد لأسباب إنسانية."

وقال البيان إن التصريح سيمنح في بادئ الأمر إلى 273 كوبيا سيسمح لهم أيضا بالعمل، مضيفا أن المهاجرين لم يحصلوا على وضع لاجئ أو طالب لجوء سياسي.

وأنهى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سياسة "القدم المبللة والقدم الجافة" في يناير كانون الثاني قبل وقت قصير من انتهاء فترة ولايته مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الكوبيين الذين يسعون لحياة جديدة في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى.

وبمقتضى هذه السياسة كان يُسمح للكوبيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة برا بالبقاء في حين كانت السلطات تعيد من يتم الإمساك بهم في البحر إلى كوبا.

في سياق آخر قالت ثلاثة مصادر في المكسيك: إن الجيش سمح للمرة الأولى في عشر سنوات على الأقل للولايات المتحدة والأمم المتحدة بمراقبة عمليات التخلص من مزارع نبات الخشخاش المخدر في خطوة نحو تعاون أعمق في محاربة مهربي الهيروين.

وقد تجعل هذه الخطوة المكسيك في توافق أكبر مع دول أخرى منتجة للمخدرات مثل أفغانستان وكولومبيا وبيرو التي تشترك بقوة مع الأمم المتحدة في دراسات عن زراعة النباتات المخدرة وجهود استئصالها.

وقال المسؤولون إن الجيش المكسيكي يأمل في كسب المزيد من المصداقية في الداخل والخارج لجهوده ومعالجة الشكوك التي تساور واشنطن بشأن نوعية البيانات التي يقدمها والنجاح الذي يحققه في برنامج القضاء على المخدرات.

ووفقا لاثنين من المسؤولين الذين لديهم معلومات عن العملية قام الجيش الأسبوع الماضي بنقل مسؤولين عسكريين أمريكيين ومسؤولين من الأمم المتحدة ومسؤولين من السفارة الأمريكية جوا إلى قلب منطقة إنتاج الهيروين في المكسيك، والتي تعرف بالمثلث الذهبي، لمشاهدة تدمير حقول للخشخاش.

ووفقا لأحد المسؤولين الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر فإن الرحلة هي المرة الأولى التي يسمح فيها الجيش المكسيكي لمسؤولين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة بمراقبة جهوده منذ أن اضطلع منفردا في 2007 بأغلب أنشطة التخلص من المخدرات ويجري الترتيب لزيارات إلى ثلاثة مواقع أخرى.