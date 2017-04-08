ذكرت الشرطة السويدية، السبت، أن الرجل الذي ألقت عليه القبض، الجمعة، فيما يتعلق بهجوم الشاحنة في وسط ستوكهولم يشتبه بأنه سائق الشاحنة التي أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة لارس بيستروم "تم اعتقال الشخص منفذ الهجوم.. إنه سائق الشاحنة".

وأضاف "ربما هناك أشخاص آخرون لهم علاقة بالعملية، ولكننا لا نعرف أي تفاصيل في الوقت الحالي".

وجرى اعتقال الرجل في إحدى ضواحي ستوكهولم الشمالية، الجمعة، للاشتباه بارتكابه جريمة إرهابية.

وكانت الشرطة السويدية ذكرت الجمعة بعد الهجوم، أنها أوقفت رجلا "تتطابق صفاته" مع صورة نشرت للمشتبه به. لكن النيابة والشرطة لم توضحا ما إذا كان الرجل هو سائق الشاحنة، ولم تكشفا أي تفاصيل عنه.

وذكرت صحيفة سويدية أن الرجل من أصل أوزبكي، ويبلغ من العمر 39 عاما، موضحة أنه مؤيد لتنظيم داعش المتطرف، مشيرة إلى أنه اعتقل في مدينة ميرستا الصغيرة الواقعة شمالي العاصمة السويدية.

واقتحمت الشاحنة محلا تجاريا مزدحما وسط العاصمة ستوكهولم، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرين.

*العثور على متفجرات في الشاحنة

وكان قد نقل التلفزيون السويدي يوم السبت عن مصادر متعددة بالشرطة لم يذكرها بالاسم قولها: إن الشرطة عثرات على متفجرات في الشاحنة التي استخدمت في هجوم ستوكهولم.

وذكرت قناة (إس.في.تي) أن الشرطة عثرت على حقيبة تحتوي على متفجرات.

وقال قائد الشرطة بالسويد لقناة (تي.في4) إنه لا يمكنه تأكيد العثور على متفجرات.

ودهست شاحنة حشدا من الناس ثم اصطدمت بمتجر في وسط ستوكهولم يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم قال رئيس الوزراء السويدي إنه عمل إرهابي فيما يبدو.

وقالت الشرطة السويدية إنها ألقت القبض على شخص واحد بعد توزيع صورة لرجل يرتدي قميصا رمادي اللون على صلة بالهجوم الذي تم باستخدام شاحنة مسروقة على شارع دروتنينجاتان (الملكة).

وأمر الادعاء باعتقال الرجل للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية. واعتقل الرجل بأعلى مستوى اشتباه في النظام القضائي السويدي.

وقالت السلطات المحلية في العاصمة في وقت مبكر يوم السبت إن ستة من المصابين غادروا المستشفى ولا يزال تسعة بينهم طفل يتلقون العلاج.

ونسب التلفزيون السويدي إلى مصادر بالشرطة قولها إنها احتجزت رجلا ثانيا بعد الهجوم على صلة بالرجل الأول. ورفضت الشرطة التعليق على الأمر.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي بعد أن وصف الهجوم بالعمل الإرهابي في وقت سابق "ستكون رسالتنا واضحة دائما: لن تهزمونا ولن تسيطروا على حياتنا ولن تنتصروا أبدا."

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الشرطة إنها شددت الإجراءات الأمنية على الحدود السويدية. ولم تستبعد احتمال تورط مهاجمين آخرين.

*تحذير أمريكي

من جهتها قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن الخارجية الأمريكية حذرت في إرشادات السفر التي تقدمها لمواطنيها بشأن السويد من هجمات إرهابية محتملة.

وجاء في تحذيرها الحالي للزائرين الأمريكيين "شأنها شأن الدول في منطقة شنجن، حدود السويد المفتوحة مع جيرانها الأوربيين، من الممكن أن تسمح بدخول جماعات إرهابية وخروجها دون الكشف عنها".

*رئيسة وزراء بريطانيا تعزي نظيرها السويدي

من جانبها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" عن تعازيها لنظيرها السويدي "ستيفان لوفين" في ضحايا حادث الدهس بالشاحنة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة- ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم السبت، أن ماي عرضت على لوفين، خلال مكالمة هاتفية، العمل معا ضد الهجمات المتطرفة، فيما اتفق الزعيمان على أهمية العمل معا لمواجهة هذه التهديدات.