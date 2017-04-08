ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس الصيني "شي جين بينغ" من أجل فعل المزيد لكبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية والمساعدة في تقليل العجز التجاري الأمريكي مع بكين في محادثات يوم الجمعة على الرغم من تخليه عن الخطاب المناهض للصين أثناء حملته الانتخابية.

وتحدث ترامب علنا عن إحراز تقدم في مجموعة من القضايا في أول قمة بين الصين والولايات المتحدة مثلما فعل عدد من مساعديه لكنهم لم يقدموا تفاصيل تذكر بخلاف اتفاق الصين على العمل المشترك لتضييق هوة الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون.

وبينما اختتم الزعيمان قمة فلوريدا، التي طغت عليها الضربات الصاروخية الأمريكية على سوريا، انضم شي إلى ترامب في التأكيد على الروح الإيجابية للاجتماعات مع تجاهل الخلافات العميقة التي تسببت في احتكاكات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأصر مساعدو ترامب على أنه التزم بتعهده بإثارة مخاوفه بشأن الممارسات التجارية الصينية وأشاروا إلى إحراز بعض التقدم بينما وافق شي على خطة مدتها 100 يوم لإجراء محادثات تجارية تهدف إلى تعزيز الصادرات الأمريكية وتقليل الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة.

وبعد قمة فلوريدا قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أيضا إن شي وافق على زيادة التعاون في كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على الرغم من أنه لم يقدم أي صيغة جديدة لمواجهة موقف بيونجيانج.

وخلال الحملة الانتخابية تعهد ترامب بوقف ما وصفه بسرقة الصين للوظائف الأمريكية. وساعد كثير من العمال ترامب على تحقيق الفوز غير المتوقع في انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني ويتعرض ترامب لضغوط من أجل الوفاء بتعهداته لهم.

وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل العجز التجاري الهائل وخسارة الوظائف وإن اجتماعه مع شي "سيكون صعبا للغاية".

ويوم الجمعة لم يظهر ترامب بأسلوب مختلف فحسب لكنه تجنب أيضا أي هفوات علنية في البروتوكول كان يخشى مسؤولون صينيون أن تعرض زعيمهم للحرج.

*واشنطن: مستعدون للتحرك وحدنا ضد كوريا الشمالية

من جانبه نبه وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" إلى أن بلاده مستعدة لـ"التحرك وحدها" ضد كوريا الشمالية، غداة ضربة أمريكية غير مسبوقة استهدفت قاعدة عسكرية سورية بعد اتهامه بشن هجوم كيميائي.

وقال تيلرسون من منتجع في فلوريدا حيث استقبل الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ: نحن مستعدون للتحرك وحدنا إذا لم تكن الصين قادرة على التنسيق معنا لاحتواء طموحات بيونغيانغ النووية والتي تنتهك القانون الدولي.

وأشاد ترامب الجمعة بـ"التقدم الهائل" في العلاقات الصينية الأمريكية في اليوم الثاني من محادثاته مع شي جينبينغ والتي كان ملف كوريا الشمالية أحد أبرز بنودها.

وأضاف تيلرسون: هناك التزام فعلي بأن نعمل معا لنرى ما إذا كان يمكن حل (الملف الكوري الشمالي) في شكل سلمي. ولكن من أجل ذلك، يجب أن يتغير موقف كوريا الشمالية قبل إقامة أساس حوار أو مباحثات.

وتابع أن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس شي انه يؤيد أي فكرة يمكن أن تكون لدى الصين حول تحركات أخرى يمكن أن نقوم بها بحق بيونغ يانغ التي أطلقت الأربعاء صاروخا بالستيا سقط في بحر اليابان.

ومنذ أسابيع عدة، تحض واشنطن بكين على ممارسة ضغط على جارتها.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة فايننشل تايمز الأحد الفائت، لوح ترامب بتدخل عسكري أحادي مبديا استعداده لحل الأزمة الكورية الشمالية "وحده" إذا استمرت بكين في ترددها.

*ترامب شرح الموقف الأمريكي بشأن نظام ثاد

الى ذلك قالت كوريا الجنوبية في بيان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ سيئول يوم السبت أنه شرح الموقف الأمريكي بشأن نشر نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ للرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع قمة بينهما.

وأطلع ترامب رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانج كيو آن على مناقشاته مع شي خلال اتصال هاتفي يوم السبت.

وتعارض الصين نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية لكن واشنطن وسيئول تقولان إنه يهدف إلى التصدي للتهديد الصاروخي لكوريا الشمالية.

وكثفت الصين الضغط على بعض شركات كوريا الجنوبية وفرضت عليها قيودا مما دفع البعض في كوريا الجنوبية للاعتقاد بأن بكين ترد على نشر نظام ثاد.

وقال بيان كوريا الجنوبية: قال الرئيس ترامب إنه والرئيس شي عقدا مناقشات عميقة بشأن خطورة المشكلة النووية لكوريا الشمالية وكيفية الرد عليها وقال أيضا إنه عبر عن الموقف الأمريكي بشأن نشر نظام ثاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن ترامب ضغط على شي لعمل المزيد لكبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية خلال قمتهما في فلوريدا.