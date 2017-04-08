ادان الرئيس روحاني، العدوان العسكري الاميركي على سوريا، وقال: إن اميركا ترى نفسها القاضي والدركي في العالم، وتبادر لإصدار الاحكام وتنفيذها، متسائلاً: بأي مسوّغ قانوني قامت اميركا بقصف سوريا؟!

وفي كلمة له السبت خلال الملتقى الوطني للاقتصاد المقاوم والتنمية القروية قال روحاني: إن الاميركيين يتصورون بانهم هم القاضي والدركي في العالم، وانهم هم الذين يحددون من هو المقصّر ويصدرون الحكم بشأنه ويبادرون لتنفيذه.

ودعا رئيس الجمهورية الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمشاركة دول محايدة لدراسة قضية استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا.

واضاف: إن هذه اللجنة يجب ان تشكل من دون مشاركة الاميركيين ليتم البحث في إطارها بشأن مصدر الاسلحة الكيميائية المستخدمة في سوريا ومن جاء بها.

وتابع القول: إن الحكومة السورية وفقا لإعلان منظمة الامم المتحدة لا تمتلك الأسلحة الكيميائية لذا ينبغي معرفة من أين جاءت هذه الاسلحة؟.

وتساءل الرئيس روحاني عن السبب في العدوان الاميركي على دولة مستقلة وقال: إن الارهابيين كلهم مسرورون من الهجوم الاميركي.

واشار الى تصريحات الرئيس الاميركي حول مكافحة الارهابيين وتساءل: لو كان الاميركيون صادقين في كلامهم فلماذا بادروا في اول خطوة الى دعم الارهابيين والعمل ضد الجيش السوري؟ وبأي قانون ومسوّغ بادروا الى هذا العمل؟ انهم لم يأخذوا الاذن حتى من منظمة الامم المتحدة التي عليها مآخذ باعتقادنا، وهم لم يأخذوا الاذن حتى من الكونغرس الذي عليه مآخذ ايضا للهجوم على سوريا.

واكد روحاني قائلاً: علينا اليوم في الظروف الراهنة للمنطقة والعالم إلتزام اليقظة والوحدة أكثر من أي وقت مضى.

واشار الى الانتخابات القادمة، مؤكدا بان هنالك منافسة نزيهة وكبيرة امامنا جميعا، ومشددا على ضرورة دخول الجميع الى ساحة المنافسة هذه.

واعتبر اساس السيادة الشعبية بانه يكمن في المنافسة الانتخابية السليمة واضاف: إن عيون المنطقة والعالم كُله ترقب يوم 19 ايار / مايو في ايران والعالم يدرك اليوم جيدا دور ايران.

وفي تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اشار الرئيس روحاني الى حادث خان شيخون في سوريا واستخدام السلاح الكيمياوي في هذه المنطقة، وقال: إن حادث خان شيخون في سوريا مرعب ومدان بشدة ويذكّر الشعب الايراني الذي ذهب ضحية السلاح الكيمياوي اعواما طويلة، بكارثة سردشت.

وأشار الى العدوان الاميركي على سوريا قائلاً: إن الهجوم العدواني على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا يعني تقوية التطرف والارهاب في المنطقة وسيادة اللاقانون واللانظام في العالم وهو مدان بالمطلق، ودعا العالم الى معارضة مثل هذه السياسات التي تعود بنتائج مدمرة للمنطقة والعالم.

يذكر ان القصف الجوي الكيمياوي لمدينة سردشت التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية غرب ايران من قبل طائرات النظام العراقي السابق في العام 1987 ادى الى استشهاد اكثر من مائة واصابة عدة آلاف من أهاليها بجروح.

