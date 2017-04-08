هل أنت من المُهتمين بالعائلة الملكية البريطانية؟ وتحب أن تعرف أخبارها؟ هنا سنعرض عليك بعض المعلومات حول موظفي القصر الملكي، وهم الذين يتعاملون مع الملكة إليزابيث بشكل يومي.

إليك قائمة بالوظائف الأعلى أجراً في القصور الملكية، بالإضافة إلى أهم المهارات المطلوبة للالتحاق بها.

أعلى الوظائف أجراً في قصر ملكة بريطانيا:

* رئيس خدم متدرب – 15 ألف جنيه إسترليني سنوياً (18 ألف دولار)

في العام 2011، أعلنت الملكة عن طلب رئيس خدمٍ ليعمل كمتدرِّب في قصر باكينغهام، بالإضافة إلى قضاء شهرين في أماكن إقامة ملكية أخرى تتضمن بالمورال وقصر هوليرود هاوس.

* غاسل صحون مُقيم – 17 ألف إسترليني سنوياً (21 ألف دولار)

العام الماضي 2016، نشر قصر باكينغهام إعلاناً يطلب فيه غاسل صحونٍ مع توفير غرفة له في ساحة القصر. وأشار إعلان الوظيفة (ستُساعد الفريق عن طريق الحفاظ على بيئة الغسل، وضمان أن الطباخين والمساعدين لديهم كل ما يحتاجونه لتقديم مئات الوجبات لطاقم العمل كل يوم).

* بستاني مساعد – 18 ألف جنيه إسترليني سنوياً ( 22 ألف دولار)

تقع حديقة باغشوت جنوب قلعة ويندسور، وهي الموطن الحالي للملك إدوارد، الذي يشغل منصب إيرل إيسكس (إحدى رُتب النبلاء)، وصوفي كونتيسة ويسكس.

عدد ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع، من الإثنين إلى الجمعة، والغداء متوفر، وستُساعد في الحفاظ على الحدائق والساحات -كل مساحتها البالغة 210 آلاف متر مربع- عن طريق تشذيب العشب، والعناية بالتراث والمناطق الرسمية، بالإضافة إلى صيانة البِرك والعناية بغابة أشجار الصنوبر.

* سائس لخيول الملكة – 20 ألف جنيه إسترليني سنوياً (25 ألف دولار)

في عام 2014، أعلنت الإسطبلات الملكية وقلعة ويندسور عن مكانٍ شاغر لسائس يمتطي أحصنة الملكة كل يوم، ويدرِّب المُهور وينظِّف الإسطبلات، ويتمتع المُرشح الناجح بالإقامة في قصر ويندسور.

إنها وظيفة مهمة جداً، لأن الملكة تعشق أحصنتها، ويُقال إن أول مهرٍ امتلكته عندما كانت في الرابعة من عمرها، وكان من نوع شيتلاند، ويُدعى بيغي.

* مُدير أنظمة- 20 ألفاً إلى 22 ألف جنيه إسترليني سنوياً ( 25 – 27 ألف دولار)

في هذا الدور، ستكون مسؤولاً عن تركيب وتطوير نظام قطع التذاكر في قصر باكينغهام، والإسطبلات الملكية، وقلعة ويندسور، وقصر هوليرود هاوس. وبالإضافة إلى كون صاحب الوظيفة مسؤولاً عن اتصالات المشاكل في الأنظمة، فإن المرشح المثالي سيكون بجعبته الكثير من الأفكار عن كيفية تحسين عملية قطع التذاكر.

* صانع ستائر ومنجّد لتجديد الأثاث – 22 ألف جنيه إسترليني سنوياً (27 ألف دولار)

تبحث الملكة حالياً عن شخصٍ يزيِّن أكثر من ألف غرفة من منازلها الملكية، المرشح المثالي لديه مخزون من أفكار التصاميم، وبإمكانه صناعة ستائر ووسائد خاصة بالمكان. وسيكون الموقع الرئيسي هو قلعة ويندسور،لكنَّ عملك يشمل كل القصور الأخرى.

* سكرتير مساعد- 24 ألف جنيه إسترليني سنوياً (30 ألف دولار)

بالنسبة لهذا الدور، ستعمل في قصر باكينغهام في مكتب السكرتير الخاص، يوفر المكتب الدعم للمملكة في واجباتها وينظم البرامج الرسمية، ويتولى مسؤولية الخطابات والمُراسلات ورسائل التهنئة إلى العامة.

* مسؤول اتصالات رقمية- 30 ألف جنيه إسترليني سنوياً (37 ألف دولار)

مُؤخراً تم الإعلان عن وظيفة شاغرة نشرها موقع الملكة الرسمي للانضمام إلى فريق التواصل الاجتماعي. وهي كما في الإعلان إدارة مواقع تويتر وفيسبوك وإنستغرام وقنوات يوتيوب.

سيكتب المرشح منشورات عمّا تنويه الملكة، مثل زيارات الدول واحتفاليات الجوائز، مُنتِجاً محتوىً (يصل إلى الملايين من الناس)، على حد قول الإعلان.

* تطوير الأعمال وإدارة الاتصالات- 30 ألفاً إلى 32 ألف جنيه إسترليني سنوياً (37 – 40 ألف دولار)

هدفك الأساسي سيكون تشجيع الناس من كل أنحاء العالم على زيارته القصر، وستكون أيضاً مقصِد الصحافة في الموقع، ومسؤولاً عن الإشراف على كل الوسائل الإعلامية.

* متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي- 50 ألف جنيه إسترليني سنوياً (62 ألف دولار)

في عام 2016، كان القصر الملكي يبحث عن ساحرٍ آخر على مواقع التواصل الاجتماعي لإلجتذاب متابعين جدد وإدارة صفحات قصر باكينغهام المبجّل. يجب أن يمتلك الشخص المطلوب خبرة في (إدارة المواقع الكُبرى)، وينبغي أن يكون (قادراً بسلاسة على تطوير الاستراتيجيات وإدارة مشاريع واسعة النطاق). ويُشير الإعلان (الأمر مُتعلّق بعدم الثبات في مكانٍ واحد وإيجاد طرقٍ جديدة للحفاظ على حضور الملكة في أعين العامة وعلى الساحة العالمية).

* مراقب مالي بمكتب كبير أمناء البلاط – 116 ألف جنيه إسترليني سنوياً (145 ألف دولار)

خدم في هذا المنصب المقدّم أندرو فورد منذ العام 2006، وتتضمّن مسؤولياته تنظيم مناسباتٍ مثل مراسم التكريم وحفلات الحدائق، وأصبح مؤخراً المسؤول عن السفريات الملكية كذلك.

* سيّد القصر – 122 ألف جنيه إسترليني سنوياً (153 ألف دولار)

قبل تنحِّيه، كان المارشال الجوي السير ديفيد ووكر يشغل منصب سيِّد القصر. الآن يشغل تلك الوظيفة نائب الأدميرال طوني جونستون برت، سيّد القصر، المسؤول عن العمالة الداخلية في المطابخ الملكية، والخدم والأجراء، ومدبرة المنزل وطاقمها.

* سكرتير الملكة الخاص – 146 ألف جنيه إسترليني سنوياً (181 ألف دولار)

السكرتير الخاص للملكة هو السير كريستوفر جايت، وفي 2013 أفادت صحيفة Standard بأن أجره توقف عند 146 ألف جنيه إسترليني سنوياً.

* أمين المحفظة السرية – 180 ألف جنيه إسترليني سنوياً (225 ألف دولار)

أمين المحفظة السرية، السير ألان رايد، هو المسؤول عن الإدارة المالية للقصر الملكي. والمحفظة السرية هي مصدر دخل الملك البريطاني، وأغلبه يأتي من دوقية لانكستر بأراضيها وأملاكها وأصولها، وقدّرت الدوقية بـ 322 مليون جنيه إسترليني العام 2009.

وفي 2013، أفادت صحيفة Standard بأن السير آلان تعرَّض لانتقاداتٍ حادة لحصوله على أجرٍ عالٍ للغاية بعلاواتٍ ضخمة، بينما تبقى أجور العاملين في القصر منخفضة.