أعلنت الشرطة الألمانية أن ميدالية ضخمة مصنوعة من الذهب الخالص، يبلغ وزنها 100 كيلوغرام، وتقدر بـ3.7 ملايين أورو (4 ملايين دولار) سُرقت، صباح الاثنين من متحف بوده وسط برلين.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن القطعة المسروقة ميدالية (بيغ مابل ليف)، التذكارية الصادرة عن هيئة سك العملات الكندية عام 2007. وتحمل القطعة صورة لرأس ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، ويبلغ قطرها 53 سنتيمترا، وسمكها 3 سنتيمترات.

وقال المتحف عبر موقعه الإلكتروني إن العملة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل درجة نقائها (التي لا مثيل لها). وتم إقراض الميدالية إلى متحف بوده في ديسمبر 2010.

واستعان اللصوص بسلم وضعوه على خط سكك حديدية يقع في جوار المتحف ليدخلوا إليه، على ما أوضحت الشرطة المحلية.

وأوقفت حركة قطارات الضواحي في برلين، للسماح للمحققين برفع الأدلة.

ويشتهر متحف بوده بمنحوتاته و(خزانة الميداليات) فيه. ويقع وسط العاصمة الألمانية على (جزيرة المتاحف)، وهي قلب برلين الثقافي، ومدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية منذ 1999.