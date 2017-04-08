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رقم الخبر: 190748 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 16:26 الاقسام: منوعات  
(الرجل الطائر) يحطم رقماً قياسياً

(الرجل الطائر) يحطم رقماً قياسياً

أظهر فيديو مخترعاً فرنسياً يحلق فوق المحيط الأطلسي لمسافة طويلة بإستخدام (فليبوارد الهواء).

ووفق ما ذكرته صحيفة (تيليغراف) البريطانية، فإن المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا، الرئيس التنفيذي لسباقات زاباتا، تمكن من تحطيم رقم قياسي في آخر رحلة له، عندما نجح في التحليق لمسافة 50 مترا فوق سطح المحيط الأطلسي لمدة أقل من سبع دقائق.

وقال زاباتا، الذي يحمل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر عدد من الشقلبات في الدقيقة الواحدة بإستخدام اللوح الطائر الهوائي (من لم يحلم قط بالتحليق فوق الماء بدون أي قيود؟ بسبب هذا الحلم، فكرنا في تصنيع هذه المنتجات).

(فليبوارد الهواء) هي لوحة تعمل بالطاقة النفاثة مع أربعة محركات توربو، تساعد على تحليق اللوحة وتحركها نحو الأمام فوق البحر. وتتحرك الفليبوارد بسرعة 92.3 ميل في الساعة، ويمكنها أن تطير لمدة 10 دقائق.

وكانت الإصدارات السابقة من الفليبوارد تعتمد على المياه من أجل تحليقها، وهي متوفرة بمبلغ يقدر ما بين 1500 إلى 9600 جنيه إسترليني.

في حين أن فلايبوارد الهواء ليست متاحة حالياً للبيع، إلا أنه يمكن استئجارها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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