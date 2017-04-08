من بين جميع المسابقات الغريبة التي تُقام في العالم، برزت مسابقة فريدة من نوعها يفوز فيها صاحب الحذاء الأقذر والأكثر عفناً على الإطلاق!..

منذ أكثر من 40 عاماً، يتم الاحتفاء في هذه المسابقة بالطفل الذي يتفوَّق حذاؤه العفن على أحذية الآخرين في الشكل المهترئ والرائحة القذرة!.

إذ يجتمع الأطفال في كل سنة من مختلف الولايات الأمريكية من أجل التنافس فيما بينهم على الحذاء الرياضي الأقذر وذلك في ولاية نيويورك وتحديداً في ساحة تايمز سكوير!.

هذا الحدث السنوي يُوضح كيف يُمكن لأحذية الأطفال أن تُصبح كريهة ومهترئة خلال فعلهم ما يُمتعهم وما يُحبون!.

أما لجنة تحكيم المسابقة، فقد يُفاجئك أنهم على قدرٍ كبيرٍ من الخبرة والمعرفة والشهادات العلمية الرفيعة! فمن بين القضاة المحترفين أخصائي الشم والرائحة من وكالة ناسا للفضاء (جورج ألدريش)، وهو أخصائي كيميائي في البعثات الفضائية التابعة لوكالة ناسا.

كما ينضم للجنة التحكيم (راشيل هيرز)، الحاصل على درجة الدكتوراه وخبير في علم النفس من الروائح.

أما الفائز في المركز الأول للمسابقة، يحصل على شيك بمبلغ 2500 دولار. وكان الفائز لهذا العام الطفل (كونر) من ألاسكا الذي نال حذاءه المركز الأول في القذارة بسبب ارتدائه له خلال مساعدة خالته في تربية الحيوانات بمزرعتها وخلال رحلات التخييم والصيد الطويلة التي تتسبب بالرائحة الكريهة للقدمين!.

إضافةً إلى الشيك المغري، تلقى (كونر) جائزة أخرى وهي الإقامة لمدة ليلتين في مدينة نيويورك وتذاكر لحضور عرض برودواي، علاء الدين، وجائزة الحذاء الرياضي الذهبي، ومنتجات أخرى تقدمها لجنة المسابقة للفائز للتخلص من الروائح السيئة للأحذية الرياضية الجديدة!.

كما سيتم عرض حذاء كونر الفائز في قاعة خاصة بالأحذية الفائزة تابعة للمسابقة.