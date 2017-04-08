يقول بلكي أنه من المحتمل أن تكون كرتنا الأرضية اللي نعيش عليها على موعد مع ضيف ثقيل الظل.. ايوه دمو ثقيل وسيء الأخلاق والطباع خلال الأيام القادمة لا سمح الله!!..

الضيف الخطير غير مرغوب فيه اسمه «جي او 25» وهو جرم سماوي ويبلغ قطره حوالى كيلومتر ونصف الكيلومتر!! وهو يتحرك بإتجاه الأرض وسيقترب منها في 19 من الشهر الجاري!! وينك يا عبد الباري؟! خليك بدارك وأنا في داري.

العالم الفضائي بلكي بتاع «ناسا» لم يؤكد ولم ينف في الوقت نفسه هل أن هذا الكويكب سيزورنا أم مش حيزورناش.. هل سيصطدم بالأرض أم سيمر قريباً منها أم يمر عليها مرور الكرام.. يا عمي يا بلكي هل سيمر علينا مرور الكرام أم مرور اللئام؟!..

أحبتي ان كلمة «بلكي» في اللهجة العاميّة الدارجة في المشرق العربي تعني التمني وتعوض أحياناً عن كلمة ليت ولعل.. ونحن في الوقت الذي نسأل الله أن يجنبنا كل سوء ويدفع عنّا البلايا والرزايا ونقول «بلكي» تكون أخبارك يا بلكي كاذبة زي ما تصطنعوا الأخبار المهيجة والمثيرة حتى تغطوا بها على عمايلكم السودة.

أحبائي إذا سقط جرم سماوي بالحجم الذي خوفنا منه العالم الأمريكي فإن ضحايانا لا تزيد على بضعة آلاف انسان حسب أسوء التوقعات.. أما إذا سقط هذا الكويكب على أرض جرداء لا نبات فيها ولا ماء فلا ضحايا عندنا لا في الأرواح ولا في الممتلكات!! ليه؟! لأنه مافيش أرواح ولا ممتلكات من أصلو!!..

يا زلمه يا بلكي.. بلكي يقع «جي او 25» على بيتكم الأبيض أو الكونغرس أو الكنيست الصهيوني وما شابه من بؤر الشر على هذه الأرض.. نقول بلكي لأنه نحن نتمنى أن نتخلص من هذه «البؤر» التي ترسل لنا بالضيوف تباعاً.. وكل ضيف يرسلوه لا يرحل إلا بعد عدّة سنين!! وكل واحد منهم يحصد أرواح الآلاف بل الملايين أحياناً!! مع خراب ودمار على جميع الأصعدة.. فكّروا معي أيّها الأحبة بهؤلاء الضيوف من يكونوا وما هي الخسائر التي كبدونا اياها بالأرواح والممتلكات على مر السنين.. من أرسلهم؟! وكيف انتهوا؟! وبعضهم لم ينته بعد؟!..