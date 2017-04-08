فور توجيه واشنطن ضربة عسكرية على سوريا، أعلنت موسكو إيقاف العمل باتفاقية السلامة الجوية التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن، فماذا يعني ذلك؟.

النائب الروسي يوري شفيكتين اعتبر أنّ" تعليق العمل بالمذكرة الروسية الأميركية حول ضمان سلامة التحليقات بسماء سوريا، يجيز لموسكو الرد على مختلف التهديدات والهجمات الأميركية"، مؤكّداً أنّ "تعليق العمل بهذه المذكرة، يسمح لبلاده بالرد على مختلف التهديدات الصادرة من الولايات المتحدة، مثل الهجمات الصاروخية على الشعيرات في سوريا فجر الجمعة".

وقال البرلماني شفيتكين، وهو نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي "إنّ هذا التعليق منطقي تماماً، الآن يتساءل الكثيرون لماذا لم تُستخدم صواريخنا المنصوبة في سوريا للدفاع ضد الأهداف الجوية؟، الجواب عن هذا السؤال واضح، وهو لأن روسيا الاتحادية كانت ملتزمة بمذكرة التفاهم مع واشنطن في الأجواء السورية".

يشار إلى أنّه تم بين روسيا والولايات المتحدة التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن منع الحوادث وسلامة الطيران خلال العمليات في المجال الجوي لسوريا أثناء العمليات العسكرية، في تشرين الأول عام 2015، حيث عقد الطرفان مؤتمرات دورية بواسطة دوائر الفيديو المغلقة خلال سير تنفيذ هذه المذكرة، وقد عقد المؤتمر الأخير يوم 24 آذار الماضي.