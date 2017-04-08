يوماً تلو آخر، تتزايد خسائر المجموعات الإرهابية في سوريا، وبهذا الصدد، قتلَ تسعة مسلحين لتنظيم "داعش" الإرهابي اثر تصدي "قوات سوريا الديمقراطية" لعملية تسلل قام بها 20 مسلحاً للتنظيم على إحدى نقاطها عند أطراف مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وفي سياق آخر، أكد "المرصد السوري المعارض" مقتل شخص وإصابة آخر، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الواصل بين منطقتي "عريقة" و"نجران" في ريف السويداء الشمالي الغربي.

أما في حلب، فقد سقطت قذيفة هاون في الحي الشرقي في مدينة الزهراء في الريف الشمالي، مصدرها مواقع المجموعات المسلحة في بلدة بيانون المجاورة، فيما دارت اشتباكات بين مسلحي "الجيش الحر" و"قوات سوريا الديمقراطية" عند أطراف قرية "مارع"، بالتزامن مع قصف المدفعية التركية لمواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في قرية "حربل" و"الشيخ عيسى" بالريف ذاته.

كما قُتلَ شخصان وأصيب 4 آخرون جراء انفجار لغم أرضي في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.



