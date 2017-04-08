وشارك في التجمعات الإحتجاجية العشرات من أعضاء المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

ورفعوا لافتات حملت عبارات (لا للحرب على سوريا) و(هؤلاء يدعون لمزيد من الحرب أما نحن فنقول لا للحرب)، وذلك تعبيراً عن رفضهم للأجراء الأحادي الذي إتخذه دونالد ترامب ضد سوريا، والذي قوبل بإدانة محلية ودولية.

وأبدى المتظاهرون إنزاعجهم الشديد إزاء التكلفة الباهضة للضربة الصاروخية التي وصلت إلى نحو 100 مليون دولار في الوقت الذي يواجه فيه الأمريكيون مشاكل حقيقية في ما يخص تأمين متطلبات التربية والتعليم والصحة والعلاج لأبنائهم وأنفسهم.

وأكد المتظاهرون أن القصف الأمريكي لن يحمي المدنيين السوريين مثلما إدعى ترامب بقدر ما يؤدي إلى قتل المزيد منهم، كذلك شددوا على أنهم وبإسم الإنسانية ليسوا مستعدين لتقبل أمريكي فاشي وذلك في إشارة لدونالد ترامب.

وأجمع المتظاهرون الأمريكيون على أنه لا توجد أدلة كافية تؤكد بأن حكومة الرئيس بشار الأسد هي من قامت باستخدام السلاح الكيماوي ضد سكان بلدة (خان شيخون) في إدلب السورية، معبرين عن إدانتهم لتدخل الإدارة الأمريكية في حرب خارجية، حيث رفعوا شعار (أمريكا إمبريالية، إرهابية رقم واحد).





