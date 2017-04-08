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رقم الخبر: 190737
تاريخ النشر: نيسان 08, 2017
الوقت: 15:31
الاقسام: منوعات
النوايا الأمريكية!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
النوايا
الأمريكية
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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