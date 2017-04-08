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رقم الخبر: 190736 تاريخ النشر: نيسان 08, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تمنع ناشطاً بيئيا من السفر خارج البلاد

السلطات البحرينية تمنع ناشطاً بيئيا من السفر خارج البلاد

فيما تمعن السلطات البحرينية في استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووسط تواصل مسلسل حظر السفر، منعت السلطات الأمنية الناشط البيئي محمد جواد وزوجته من السفر عبر منفذ مطار البحرين الدولي، دون ابداء أي أسباب للمنع.

فيما تمعن السلطات البحرينية في استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووسط تواصل مسلسل حظر السفر، منعت السلطات الأمنية الناشط البيئي محمد جواد وزوجته من السفر عبر منفذ مطار البحرين الدولي، دون ابداء أي أسباب للمنع.
وفي تعليق له على الحادثة، قال الناشط جواد في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أنّ" منعه وزوجته من السفر بشكل تعسفي كلفهم خسارة قيمة الرحلة".
وكانت دول ومنظمات حقوقية دولية أعربت عن قلقها الشديد إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال جلسة تحضيرية للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالبحرين التي عقدت في السادس من نيسان، حيث قالت سويسرا خلال الندوة التي نظمتها منظمة "يو بي آر إنفو" في مجلس حقوق الإنسان "إنها قلقة بشدة إزاء منع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من الحضور في الدورات السابقة للاستعراض الدوري الشامل"، فيما عبرت النرويج عن مخاوفها بشأن الادعاءات والأعمال الانتقامية في البحرين، وشددت على أنها ستنقل القضايا إلى هيئات الأمم المتحدة.
كما وأعربت ألمانيا عن قلق عميق إزاء الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين الذين يتحدثون في الاستعراض الدوري الشامل، ووعدت بالمتابعة.

 

 
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