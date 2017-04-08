شكى المعتقل البحريني المُصاب بالسرطان إلياس الملا من استمرار تدهور وضعه الصحي، وأخبر أهله في اتصاله بهم يوم أمس اليوم الجمعة بأنه لم يعد يستطيع الوقوف أو تحريك جسمه.

وشكى الملا بأنه يُعاني من ألم حاد في كل أنحاء ظهره، وأعجزه ذلك عن الوقوف أو رفع يده.

كما شكى من تزايد آلام المفاصل وآلام أخرى في البطن، ولا يزال يُعاني إلياس من الشعور بالغثيان والدّوار وضيق التنفس، كما يشكو من فقدان الشهية للأكل، وهو ما أدى لفقدان الوزن وتراجع قوة الإبصار، مع تكتُّل الدم خلف الكعبين، ما تسبّب في آلام بالقدمين.

وعبّرت عائلة إلياس عن القلق مجدداً على وضعه الصحي مع تأزّم وضعه المتصاعد منذ الأسبوع الماضي، لاسيما مع غياب الرعاية الطبية في سجن جو المركزي، وسوء الأوضاع الصحية داخل السجن.

ورفضت السلطات البحرينية الإفراج عن إلياس لتقلي العلاج المناسب خارج السجن، وقال ناشطون بأن استمرار اعتقاله رغم إصابته بالسرطان يُعدّ “تعذيباً نفسياً وجسدياً”، ووصفوا ذلك بأنه “إعدام بطيء”.



