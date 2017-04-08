دانت الفدرالية الدولية لحقوق لانسان “موجة اعتقالات” تقوم بها على حد قولها اجهزة الامن الجيبوتية منذ منتصف آذار/مارس ضد اعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان.

وقالت المنظمة في بيان انه منذ 13 آذار/مارس 2017 أوقف “عشرون معارضا ومدافعا عن الحقوق الانسانية على الاقل” او احتجزوا على اساس “دوافع سياسية”، مطالبة “بالافراج عنهم فورا وبلا شروط”.

وأضافت أن 19 ناشطا وقياديا في “حركة التجديد الديموقراطي والتنمية” أحد أكبر أحزاب المعارضة، أوقفوا من قبل ادارة البحث والتوثيق في درك جيبوتي منذ 13 آذار/مارس.