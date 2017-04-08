أصيب خمسة اشخاص بجروح، صباح اليوم السبت، في انفجار عبوات كانت تحملهما امرأتان انتحاريتان في مايدوغوري، عاصمة شمال شرق نيجيريا، كما اعلنت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو فكتور ايسوكو، إنّ “امرأتين انتحاريتين كانتا تحملان عبوات متفجرة موصولة بجسميهما. حاولتا في الساعة 05.30 (04.30 ت غ) دخول مسجد” قريب من المحكمة الفدرالية العليا في مايدوغوري. وقد اعترضتهما الشرطة قبل ان تدخلا المسجد لكن إحداهن تمكنت من تفجير سترتها.

وأكد المتحدث أنّ الانفجار أدّى إلى مقتل الانتحاريتين، وإصابة خمسة نقلوا الى أحد مستشفيات المدينة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ابراهيم عبد القادر المتحدث باسم الوكالة الوطنية لادارة الحالات الطارئة، إنّ “فرق التدخل السريع قد نقلت، بعد انفجار قرب المسجد، جثتي المرأتين اللتين قتلتا في الحادث على الارجح”.



