اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، في رام الله، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ومنعت الأهالي من أداء صلاة الفجر، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بالضفة.

ووفقا لمصادر فلسطينية، اقتحمت قوة عسكرية صهيونية كبيرة بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وانتشرت في البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت، كما داهمت عدد من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت والد منفذ عملية "عوفرا" الشاب مالك حامد وشقيقه موسى، كما أخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب عملية الاقتحام في أزقة البلدة وحاراتها، وقامت قوات الاحتلال على إثرها بالاستعانة بتعزيزات إضافية لمواجهة المواطنين الغاضبين.

هذا وأصيب صباح الخميس شاب فلسطيني، فيما قتل جندي “إسرائيلي” وأصيب آخرون، في عملية دهس على مفترق مستوطنة “عوفرا” شرق رام الله بالضفة المحتلة.

وقد ذكرت مصادر عبرية، أن فلسطينياً يقود سيارة من نوع بيجو هاجم بسيارته دورية عسكرية كانت تقف على مفترق مستوطنة “عوفرا” شرق رام الله، مما أدى لمقتل جندي “إسرائيلي” وإصابة آخرين بجراح.

ووفقاً لمصادر “إسرائيلية”، فبعد أن قام الفلسطيني بعملية الدهس فر بسيارته، ولكن قوات الاحتلال طاردته وأطلقت النار عليه مما أدى لاصابته.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر فلسطينية، أن منفذ عملية الدهس هو الشاب مالك أحمد موسى حامد (21 عاماً) من بلدة سلواد شمال شرق رام الله وقد جرى اعتقاله .

من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان "إنه استنادًا لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقًا لحق الوطن والمواطن، وحفاظًا على الأمن المجتمعي، فإنه في صباح الخميس 6 أبريل 2017م، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال".

وأوضحت الوزارة أن المتخابرين المُعدمين هم: (ع. م) 55 عامًا، (و. أ) 42 عامًا، و(أ. ش) 32 عامًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكمت على المتخابرين بالإعدام شنقًا، وأيد الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون.

وأشارت إلى أن النيابة وجهت للمتخابرين تهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م. كما وجهت لهم تهمة الخيانة والتخابر سندًا لنص المادة 131 (140/ب، 144) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م للمدان الأول.