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رقم الخبر: 190689 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: عربيات  
الثني: انقسام ليبيا لن ينتهي إلا بحسم عسكري
إنقاذ 1350 مهاجرا غير شرعي بالقرب من السواحل الليبية

الثني: انقسام ليبيا لن ينتهي إلا بحسم عسكري

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، أن حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا لن تنتهي إلا بحسم عسكري في ظل وجود أجندات أجنبية.

ودعا الثني جميع الليبيين الاصطفاف خلف القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. وقال الثني خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "ليبيا الحدث" أجراه ليل الخميس إن الحكومة المؤقتة على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب على تذليل كل المصاعب التي تواجه الجيش الذي يحارب "الإرهاب".

ولفت رئيس الحكومة المؤقتة حسب وكالة الأنباء الليبية "وال" إلى أن حكومته ساعية في محاربة الفساد الذي استشرى في دوائر الدولة، ودلل على ذلك بإقالة وإيقاف مسؤولين عن العمل وإحالة آخرين إلى التحقيق.

وكشف الثني عن لجنة طوارئ برئاسته تعنى بشؤون القوات المسلحة لتذليل العقبات التي تواجهها، معلنا أن اجتماعات دورية يعقدها مع القائد العام "للقوات الموالية للحكومة المؤقتة" المشير خليفة حفتر. وختم الثني لقائه بالقول "إنني أنتمي إلى المؤسسة العسكرية وأفتخر بذلك، وأدعو الجميع الالتفاف حولها لأنها طوق النجاة وأن ليبيا لن ينتهي انقسامها إلا بالحسم العسكري خصوصا أمام المقاتلة والإخوان وغيرهم ممن يحتكمون إلى أجندة خارجية". حسب قوله.

وفي سياق آخر تمكن خفر السواحل الإيطالي وسفينتا إغاثة من إنقاذ 1350 مهاجراً غير شرعي من الغرق والعثور على جثة واحدة ، في 12 عملية منفصلة في البحر المتوسط بالقرب من السواحل الليبية .

وقال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي ،في بيان له ، إن كل المهاجرين كانوا في منطقة تبعد نحو 25 كيلومتراً إلى الشمال من الساحل الليبي وكانوا على متن قارب كبير وخمسة زوارق صغيرة وستة قوارب أصغر حجما لافتا إن الجثة عثر عليها على أحد الزوارق.

وأضاف البيان أن خفر السواحل وسفينتي إغاثة تابعتين لمؤسستين غير حكوميتين هما (سي ووتش) و(بروأكتيفا أوبن آرمز) نفذوا عمليات البحث والإنقاذ.

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في 2016 نحو 181 ألفاً وهو نصف إجمالي الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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