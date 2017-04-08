مسيرة حاشدة في الحديدة تؤكد الجهوزية والاستعداد لمعركة السواحل

استهدفت القوة المدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس تحصينات الجنود السعوديين في جبهة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بأن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً مدفعياً على تحصينات الجنود السعوديين في موقع روحان بجيزان, مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة ومسددة.

وفي السياق ذاته قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، في وقت سابق الخميس، مواقع وتجمعات للجيش السعودي ما أدى الى إحتراق مستودع أسلحة للجيش السعودي في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري عن احتراق مستودع أسلحة للجيش السعودي بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمع عسكري سعودي شمال الطوال.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت بعدد من قذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع وعلان والتبة الحمراء وأبو المض وجوبح وجنوب موقع الكرس في جيزان، وحققت إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت في وقت سابق اليوم تجمعات للجنود السعوديين في مواقع القرن والدخان والمعطن والبيت الأبيض في جيزان.

كما استهدفت القوة المدفعية التابعة للجيش واللجان الشعبية الخميس تجمعاً لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

وأكد مصدر عسكري لـ "لمسيرة نت" أن قوة الإسناد المدفعية للجيش واللجان قصفت بعدد من القذائف تجمعاً لمنافقي ومرتزقة العدوان في جبل الجبيل في ملح بمديرية نهم محققةً إصابات دقيقة في صفوفهم.

هذا واستهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية، الخميس، تجمعا لمرتزقة العدوان وآلياتهم جنوب ذباب بقذائف الهاون، أوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، بحسب ما أفاد مصدر عسكري للمسيرة نت.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون في وقت سابق الخميس، في كسر زحف باتجاه تبه الدفاع الجوي في تعز.

وكان عدد من المرتزقة قد لاقوا مصرعهم الأربعاء في محاولة زحف فاشلة باتجاه تبتي العلقة والخزان وسوق الكدحة بمديرية الوازعية.

إلى ذلك ارتفعت محصلة جريمة طيران العدوان بحق المواطنين في مديرية حيران بمحافظة حجة عصر الخميس، إلى شهيدين وخمسة جرحى.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد شن غارة على منزلين لمواطنين في مديرية حيران بمحافظة حجة خلفت شهداء وجرحى من المواطنين.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعبي اليمني، حيث تشير احصائيات مستقلة باستشهاد وجرح أكثر من 33 آلف مدني بينهم نساء وأطفال منذ بداية العدوان في 26 مارس2015.

من جانب آخر خرجت الخميس مسيرة حاشدة في جولة الكثيب الكورنيش بمحافظة الحديدة تحت شعار "الجهوزية والاستعداد لمعركة السواحل".

وأكد المشاركون في المسيرة استعدادهم لمواجهة العدوان والتصدي لكل محاولاته اليائسة في اختراق السواحل اليمنية.

وفي الوقت ذاته دعوا كل الأحرار من أبناء الشعب إلى رفع الجاهزية للتصدي لمؤامرات العدوان ومخططاته الهادفة لاحتلال اليمن والسيطرة على سواحله وأراضيه.