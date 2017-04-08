* استعادة حي اليرموك الثانية في الجانب الغربي للموصل * تفجيرات بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد * المرجع السيستاني: فتوى الجهاد الكفائي ماتزال نافذة * النجباء: القصف الأميركي لا يغير قواعد الاشتباك وموقفنا لا يتغير

بغداد/نافع الكعبي - يحاول تنظيم داعش الإرهابي، شن هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، لتشتيت انتباه القوات العراقية، التي بدأت تضيق الخناق عليه داخل الموصل الشمالية.

وأعلنت قيادة الحشد الشعبي في بيان عن صد هجمات لداعش على مواقع لهم في محافظة صلاح الدين (شمال).

وأضافت: تم قتل 63 من داعش بضمنهم انتحاريون وانغماسيون، وتدمير 8 عجلات مسلحة تقل عناصر داعش، وتفجير 4 سيارات مفخخة حاولت الاقتراب من خطوط الصد، وتدمير 3 مفارز (مدافع) لإطلاق الهاون”.

ولفتت القيادة أن “داعش هدف من خلال هجماته إلى قطع طرق الإمداد العسكري لقوات الحشد الشعبي، والأجهزة الامنية الرابطة بين بيجي الموصل، ومحاولة تهريب عناصر داعش البارزين من الحويجة والمناطق الواقعة خلف جبال مكحول باتجاه صحراء الحضر المفتوحة على سوريا”.

من جانبه، قال النقيب حامد العبيدي في تصريح خاص للأناضول، إن “نحو 100 مسلح من داعش شنوا، 3 هجمات متزامنة على مواقع الحشد الشعبي في قواطع بيجي، وجبال مكحول، والصينية شمالي محافظة صلاح الدين”.

وأوضح أن “ما لا يقل عن 5 من الحشد، استشهدوا في صد الهجمات التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة والعتاد”، مشيرًا إلى أن “داعش حاول السيطرة على الطريق الرابط بين قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك (شمال) باتجاه قضاء بيجي، ومنه إلى الحدود السورية”.

وعلى صعيد متصل، أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، أن ثلاثة انتحاريين هاجموا قرية جنوب قضاء بيجي220/ كلم شمال بغداد/، فيما أعلنت السلطات حظرا للتجوال في مدينة تكريت وناحية العلم بالمحافظة على خلفية معلومات عن وجود انتحاريين آخرين.

وقال المصدر: إن ثلاثة انتحاريين هاجموا قرية البوطعمة (10 كلم جنوبي بيجي) حيث فجر أحدهم نفسه وقتل طفلا وأصاب ثلاثة من أفراد عائلة واحدة بجروح، فيما تمكن صاحب الدار من قتل الآخر. وسط استنفار أمني كثيف”.

وأضاف المصدر: "أن السلطات في المحافظة أعلنت حظر التجوال في مدينة تكريت وناحية العلم على خلفية معلومات عن وجود انتحاريين آخرين".

يشار إلى أنه قد تم تعطيل الدوام في جميع الدوائر الرسمية وإغلاق منافذ الدخول إلى تكريت حتى أمام القوات الأمنية، فيما انتشر الأهالي مع القوات الأمنية لمساعدتها.

وكانت مدينة تكريت170/ كلم شمال بغداد/ شهدت الثلاثاء هجمات شنتها عناصر من تنظيم داعش أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة 46 آخرين من العناصر الأمنية والمدنيين.

وفي السياق ذاته، اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الجمعة، عن احباط هجوم شنه تنظيم "داعش" على نقطة مرابطة امنية شمال شرق ب‍عقوبة وقتل اثنين من مسلحي التنظيم.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي احبطت، اليوم، هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش على نقطة مرابطة امنية في محيط قرية الدواليب (44كم شمال شرق بعقوبة) وطاردت العناصر المهاجمة وقتلت اثنين منها بعد الاشتباك معهما".واضاف العزاوي، ان "هجوم داعش يأتي في اطار محاولته لتعزيز معنوياته المنهارة في ظل الضربات المتلاحقة للقوات الامنية والحشد الشعبي في عدة مناطق من ديالى خلال الاشهر الماضية، ما ادى الى مقتل واصابة الكثير من افراده وتدمير مضافاته".

وتابع العزاوي، ان "عمليات دجلة مصممة على انهاء جيوب داعش في ديالى من خلال العمل الاستخباري والضربات النوعية لتحقيق الاستقرار والامان".

كما أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بأن الحشد الشعبي أحبط هجمات مسلحة لتنظيم "داعش" على نقاط مرابطة أمنية في حمرين شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال المصدر في حديث صحافي: "إن قوة من لواء 110 في الحشد الشعبي أحبطت هجمات مسلحة لتنظيم داعش على نقاط مرابطة أمنية في حمرين من جهة ناحية السعدية (65 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الحشد الشعبي قصف جيوب داعش بالصواريخ التي كانت اصابتها مباشرة، وادت إلى خسائر بشرية في صفوف التنظيم"، لافتا إلى "بسالة مقاتلي الحشد أفشلت مخطط داعش في الاقتراب من النقاط".

* انطلاق عمليات عسكرية استباقية في صلاح الدين

الى ذلك، أعلنت محافظة صلاح الدين، الجمعة، عن انطلاق عمليات عسكرية استباقية في المحافظة لملاحقة افراد تنظيم "داعش"، مشيرة الى أن العملية التي حملت اسم "ثأر شهداء العراق وصلاح الدين" اسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 200 مسلح من التنظيم.

وقالت المحافظة في بيان: إن صلاح الدين تزف البشرى لاهالي المحافظة بقيام قيادة العمليات مدعومة بمختلف صنوف القوات الامنية في المحافظة بعمليات استباقية في عدة مناطق تسفر عن قتل اكثر من ٢٠٠ داعشي ثأرا لشهداء العراق والمحافظة".

واضافت: "ان صولة الثأر لشهداء المحافظة والعراق اسفرت ايضا عن تدمير اربع عجلات مفخخة مع شفل مفخخ في قاطع الصينية"، مبينة "سيعلم من تسول له نفسه بالاعتداء على امن مدننا ان ردنا سيكون قاسيا وحازما، وها هم رجال المحافظة يصولون صولة الثأر لاخوانهم".

* فرض حظر للتجوال في هيت حتى اشعار آخر

أفاد مصدر امني في شرطة هيت بمحافظة الأنبار، بأن القوات الأمنية فرضت حظرا على التجوال في مدينة هيت حتى اشعار آخر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحظر يبدأ عند الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا من كل يوم".

يذكر أن مدينة هيت تسيطر عليها القوات الأمنية والعشائر بعد تحريرها مطلع العام الماضي من تنظيم "داعش".

* استعادة حي اليرموك الثانية في الجانب الغربي للموصل

في غضون ذلك، قال قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل: إن قوات النخبة في الجيش انتزعت حيا من قبضة تنظيم داعش في الجانب الغربي لمدينة الموصل شمالي العراق.

وأوضح الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في نبأ عاجل بثه تلفزيون “العراقية”، شبه الرسمي، إن “قوات مكافحة الارهاب (قوات نخبة) تمكنت من استعادة حي اليرموك الثانية في الجانب الغربي للموصل”.

* تفجيرات بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد

وفي بغداد، قال النقيب في شرطة العاصمة نزهان الخضر: أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 7 بجروح بإنفجار عبوة ناسفة استهدفت منطقة تجارية في منطقة الحصوة التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد”.

وأضاف في تصريح للأناضول، أن “3 مدنيين أصيبوا بجروح في هجوم آخر بعبوة ناسفة، استهدفت منطقة تجارية في حي الفرات غرب بغداد”.

كما قتل 7 أشخاص، وأصيب 12 بجروح مختلفة بهجمات بعبوات ناسفة، استهدفت مناطق تجارية وصناعية في بغداد.

كما أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مدنياً قُتل، فيما أصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوب غربي بغداد.

* المرجع السيستاني: فتوى الجهاد الكفائي ماتزال نافذة

أكد المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، الجمعة، أن فتوى "الجهاد الكفائي" لقتال تنظيم "داعش" ماتزال نافذة، عازيا ذلك الى "استمرار موجبها".

ووجه احد مقلدي المرجع السيستاني سؤالا بقوله، إنه في عام 2014 عندما سقطت الموصل ومناطق واسعة اخرى من العراق بيد "داعش" دعوتم في الجمعة الى الدفاع الكفائي، ومنذ ذلك اليوم تم تحرير العديد من المناطق وامكن دفع المخاطر عن كثير من المدن، فهل تلك الدعوة ماتزال قائمة ام ان بإمكان المتطوعين الرجوع الى اعمالهم الاعتيادية؟.

واجاب السيستاني قائلا، بحسب مكتبه: قد افتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوبا كفائيا للدفاع عن الشعب العراقي وارضه ومقدساته، وهذه الفتوى ماتزال نافذة لاستمرار موجبها، بالرغم من بعض التقدم الذي احرزه المقاتلون الابطال في دحر الارهابيين".

* الأكراد يحتفلون برفع علمهم بكركوك

احتفل الاكراد برفع علمهم فوق مبنى محافظة كركوك العراقية، ونقلت وكالة «رويترز» عن القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، وزير المال السابق هوشيار زيباري تأكيده الاتفاق بين المسؤولين الأكراد على إجراء استفتاء لضم كركوك إلى كردستان، وعلى الاستقلال عن العراق «هذا العام». وقال: «إن ذلك سيمنح القيادة تفويضاً قوياً للدخول في محادثات مع بغداد والجيران من أجل الحصول على أفضل صفقة لتقرير مصير الأكراد».

* النجباء: ماضون في طريق الجهاد والمقاومة

اعتبرت "حركة النجباء"، الجمعة، القصف الاميركي على سوريا بانه جاء ردا على اسقاط الطائرة الاسرائيلية، مشيراً الى أن ذلك القصف لا يغير قواعد الاشتباك، فيما أكدت أنها ماضية في طريق الجهاد والمقاومة وموقفها لا يتغير اتجاه الحرب في سوريا.

ونقلت السومرية نيوز عن بيان للمتحدث الرسمي للحركة هاشم الموسوي، إن "استخدام السلاح الكيماوي آخر ادوات الادارة الامريكية لانقاذ العصابات الارهابية بعد فشلها في انتاج توازن على مستوى المفاوضات والميدان"، مشيراً الى أن "القصف الامريكي الهمجي ردآ على اسقاط الطائرة الاسرائيلية واستهداف مخطط للدفاعات الجوية السورية".

واعتبر، أن "القصف الامريكي لا يغير قواعد الاشتباك، بالاضافة الى أن فرحة البعض زوبعة في فنجان لا ترتقي الى دور العاصفة والاعصار"، مؤكدأً أن "حركتنا ماضية بطريق الجهاد والمقاومةً مهما بلغ حجم التصحيات وموقفنا لايتغير اتجاه الحرب في سوريا على الاطلاق".

* نائبة عراقية: الضربات الامريكية في سوريا ستؤثر سلبا على العراق

من جانبها، اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، الجمعة، ان الضربات التي شنها الجيش الامريكي على مطار عسكري سوري ستؤثر "سلبا" على العراق، فيما اشارت الى ان هذا القصف اثبت ان الضربة الكيمياوية التي "اتهم" بها النظام السوري "ما هي الا ذريعة لتغيير المعادلة في الشرق الاوسط".

وقالت العوادي في بيان: إن الضربة العدوانية الامريكية على المواقع السورية سوف تؤثر سلبا على سير المعارك في العراق، وسوف تعيد داعش الى الواجهة بقوة"، معتبرة ان "هذا العدوان الامريكي على الشعب السوري يؤكد بان امريكا ما زالت تتخذ من داعش اداة وذريعة لترهيب الشعوب".