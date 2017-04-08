أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء آصف غفور، أن بلاده تريد إقامة علاقات جيدة مع كل من ايران والسعودية.

وأشار اللواء آصف غفور إلى أن باكستان لا تؤمن بالحروب بالوكالة ولا تريد أي توتر في المنطقة، وتريد إقامة علاقات جيدة مع كل الجيران، بما في ذلك أفغانستان والهند، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لتلفزيون (جيو نيوز) الباكستاني.

وقد أكد الجيش الباكستاني دعمه للجنرال رحيل شريف في مهمته الجديدة المتمثلة في قيادة التحالف الإسلامي وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء آصف غفور: إن السماح لقائد الجيش السابق الجنرال (رحيل شريف) بقيادة التحالف الإسلامي العسكري كان قرار الدولة الباكستانية.











