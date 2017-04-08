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رقم الخبر: 190685 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: محليات  
طهران ترحب بالحوار مع مجلس تعاون دول الخليج الفارسي
السفير الايراني في الكويت:

طهران ترحب بالحوار مع مجلس تعاون دول الخليج الفارسي

في اشارة الى تبادل الرسائل بين المسؤولين الايرانيين ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي، وزيارة الرئيس الايراني الاخيرة الى دولة الكويت، قال السفير الايراني في الكويت علي رضا عنايتي: إن طهران ترحب بالمشاورات والحوار المشترك بين الطرفين.

وصرح السفير عنايتي في لقاء صحفي، الخميس: إن المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية رحبوا بالرسالة الخطية الأخيرة التي بعثها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح حول اجراء الحوار والمشاورات المشتركة بين ايران ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي لان هذه الرسالة دعمت المشاورات الثنائية، وزيارة الرئيس روحاني الاخيرة لدولة الكويت جاءت في هذا الاطار.
وصرح السفير عنايتي ان هذه الزيارات والرسائل، مهمة جدا للمنطقة ويتعين استمرارها من خلال المتابعة لتعود نتائجها الايجابية على المنطقة.
وصرح: إن الحوار بين ايران ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي، هو الآلية الوحيدة لتخطي المشاكل، وان طهران متفائلة بهذه الخطوات الناجحة لان المنطقة تتمتع بشخصيات تتسم بالحكمة والدراية وتتفهم احتياجات المنطقة.
ورحب السفير الايراني في الكويت بتطوير العلاقات بين السعودية والعراق، وقال: إن منطقة الشرق الاوسط تزخر بالثروات، وان الحوار والمشاورات المشتركة تؤدي الى دعم الاستقرار، وبامكان ايران والعراق ودول مجلس تعاون الخليج الفارسي، ان تتعاون فيما بينها للتغلب على التحديات القائمة سيما الارهاب.
ورفض السفير عنايتي، تصريحات المسؤولين الامريكيين حول المزاعم بدعم ايران للارهاب، وقال: إن هذه التصريحات لا قيمة لها ومرفوضة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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