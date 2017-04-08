وصرح السفير عنايتي في لقاء صحفي، الخميس: إن المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية رحبوا بالرسالة الخطية الأخيرة التي بعثها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح حول اجراء الحوار والمشاورات المشتركة بين ايران ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي لان هذه الرسالة دعمت المشاورات الثنائية، وزيارة الرئيس روحاني الاخيرة لدولة الكويت جاءت في هذا الاطار.

وصرح السفير عنايتي ان هذه الزيارات والرسائل، مهمة جدا للمنطقة ويتعين استمرارها من خلال المتابعة لتعود نتائجها الايجابية على المنطقة.

وصرح: إن الحوار بين ايران ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي، هو الآلية الوحيدة لتخطي المشاكل، وان طهران متفائلة بهذه الخطوات الناجحة لان المنطقة تتمتع بشخصيات تتسم بالحكمة والدراية وتتفهم احتياجات المنطقة.

ورحب السفير الايراني في الكويت بتطوير العلاقات بين السعودية والعراق، وقال: إن منطقة الشرق الاوسط تزخر بالثروات، وان الحوار والمشاورات المشتركة تؤدي الى دعم الاستقرار، وبامكان ايران والعراق ودول مجلس تعاون الخليج الفارسي، ان تتعاون فيما بينها للتغلب على التحديات القائمة سيما الارهاب.

ورفض السفير عنايتي، تصريحات المسؤولين الامريكيين حول المزاعم بدعم ايران للارهاب، وقال: إن هذه التصريحات لا قيمة لها ومرفوضة.



