وفي مؤتمر صحفي الخميس قال لازار: إن التعاون يأتي ضمن إطار عمل اتفاق بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول المجري أنه جرى الاتفاق على المشروع خلال زيارة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لإيران في عام 2015.

وقال: عندما كان رئيس الوزراء هناك تعهدنا بالمشاركة معا في إقامة مفاعل نووي صغير للأغراض التعليمية والعلمية والآن سيجري تنفيذ هذا الاتفاق.



