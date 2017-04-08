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|رقم الخبر: 190684
|تاريخ النشر: نيسان 07, 2017
|الوقت: 18:30
|الاقسام: محليات
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المجر تتعاون مع إيران لإقامة مفاعل نووي للأغراض العلمية
قال يانوش لازار مدير مكتب رئيس الوزراء المجري: إن بلاده ستتعاون مع إيران في إقامة مفاعل نووي صغير للأغراض العلمية والتعليمية.
وفي مؤتمر صحفي الخميس قال لازار: إن التعاون يأتي ضمن إطار عمل اتفاق بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول المجري أنه جرى الاتفاق على المشروع خلال زيارة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لإيران في عام 2015.
وقال: عندما كان رئيس الوزراء هناك تعهدنا بالمشاركة معا في إقامة مفاعل نووي صغير للأغراض التعليمية والعلمية والآن سيجري تنفيذ هذا الاتفاق.
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