  • السبت ١١ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190683 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: محليات  
ظريف: ولى عصر التأليب واتهام الآخرين
تعليقا على العدوان الامريكي على سوريا

ظريف: ولى عصر التأليب واتهام الآخرين

* امريكا تقاتل في جبهة واحدة مع القاعدة وداعش في سوريا واليمن

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى العدوان الأمريكي على سوريا، قائلاً: إن عصر الأفعال الخفية لأمريكا قد إنتهى، وأن واشنطن تحارب جنباً إلى جنب في خندق واحد مع داعش والقاعدة، مضيفاً: إن عصر التأليب واتهام الآخرين قد ولّى.
وأعلن ظريف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ادانة ايران باعتبارها اولى ضحايا الهجمات الكيمياوية من قبل نظام صدام، لاستخدام اسلحة الدمار الشامل ضد أي طرف.
وأضاف وزير الخارجية: إن أمريكا دعمت في ثمانينيات القرن الماضي نظام صدام بالأسلحة الكيماوية لإستخدامها ضد إيران، لكنها لجأت إلى القوة العسكرية في إدعاءاتها الواهية بشأن الأسلحة الكيماوية، أولاً في العام 2003 وثانياً اليوم في سوريا، وان ايران تدين استخدام أي جهة لأي نوع من اسلحة الدمار الشامل ضد الآخرين.
وختم ظريف بالقول أنه لم يمر عقدان بعد على وقوع هجمات الـ 11 من سبتمبر بعد، بحيث صرنا نجد الولايات المتحدة تقاتل جنباً إلى جانب في جبهة واحدة مع القاعدة وداعش في سوريا واليمن، لأفتاً إلى أن الوقت حان لإنهاء الدعاية الإعلامية المثيرة للجدل والخفية.




 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0729 sec