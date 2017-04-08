أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى العدوان الأمريكي على سوريا، قائلاً: إن عصر الأفعال الخفية لأمريكا قد إنتهى، وأن واشنطن تحارب جنباً إلى جنب في خندق واحد مع داعش والقاعدة، مضيفاً: إن عصر التأليب واتهام الآخرين قد ولّى.

وأعلن ظريف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ادانة ايران باعتبارها اولى ضحايا الهجمات الكيمياوية من قبل نظام صدام، لاستخدام اسلحة الدمار الشامل ضد أي طرف.

وأضاف وزير الخارجية: إن أمريكا دعمت في ثمانينيات القرن الماضي نظام صدام بالأسلحة الكيماوية لإستخدامها ضد إيران، لكنها لجأت إلى القوة العسكرية في إدعاءاتها الواهية بشأن الأسلحة الكيماوية، أولاً في العام 2003 وثانياً اليوم في سوريا، وان ايران تدين استخدام أي جهة لأي نوع من اسلحة الدمار الشامل ضد الآخرين.

وختم ظريف بالقول أنه لم يمر عقدان بعد على وقوع هجمات الـ 11 من سبتمبر بعد، بحيث صرنا نجد الولايات المتحدة تقاتل جنباً إلى جانب في جبهة واحدة مع القاعدة وداعش في سوريا واليمن، لأفتاً إلى أن الوقت حان لإنهاء الدعاية الإعلامية المثيرة للجدل والخفية.









