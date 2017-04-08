في كلمة القاها في مؤتمر (سوريا بعد مرور ست سنوات) في لندن، انتقد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد، استراتيجية الغرب في دعم التنظيمات الارهابية للإطاحة بالنظام السوري، وقال: إن هذا الدعم لم يجلب سوى القتل والدمار للشعب السوري ويتعين وقفه سريعا.

وأكد السفير حميد بعيدي نجاد في كلمة بالمؤتمر، ان حل الأزمة في سوريا رهن بالمعرفة الدقيقة لأوضاع المنطقة والقضايا المرتبطة بها، وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية إعتقدت وباستمرار ان لاحلا عسكريا للازمة السورية.

واشار الى معرفة ايران الصحيحة لتهديد داعش في المنطقة منذ تشكيل هذا التنظيم الارهابي في العراق، وقال: إن ايران من اوائل الدول التي استجابت لدعوة الحكومة العراقية وقدمت الاستشارات العسكرية للجيش العراقي لمواجهة تهديد داعش، وان جهود الجيش والحشد الشعبي والدعم الايراني أسهمت في التصدي لتقدم داعش الذي زحف على مقربة 60 كم من بغداد.

وحذر بعيدي نجاد من ارتكاب خطأ تقسيم الارهابيين الى مجموعتين جيدة وسيئة وقال: ليس هناك ارهاب جيد وآخر سيئ، الارهاب بكل اشكاله مدان.

كما اشار السفير بعيدي نجاد الى الدور الايجابي والبناء لايران في مواجهة الارهاب وتسوية الأزمة في سوريا والعراق.

في سياق متصل وخلال لقائه السفير الروسي في طهران وان جاغاريان، ثمن المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، امير عبداللهيان، اجراءات سوريا في مكافحة الارهاب والتركيز على الحل السياسي معتبرا بالمهم استمرار تعاون طهران وموسكو لمساعدة سوريا.

ووصف امير عبداللهيان استمرار القصف السعودي لليمن وقتل الابرياء بالأعمال التي لا يمكن التسامح معها، مؤكدا ضرورة وقف الهجمات ورفع الحصار الجائر ضد الشعب اليمني، وقال: إن الحرب ضد اليمن واستمرار القمع في البحرين، قد فاقم الاوضاع الأمنية في المنطقة.

ووصف امير عبداللهيان علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع روسيا بالطيبة جدا، وقال: إن تعزيز العلاقات بين ايران وروسيا كبلدين مهمين ومؤثرين سيكون لصالح الشعبين ويساعد في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح بان قائد الثورة الاسلامية سمى العام الايراني الجديد عام (الاقتصاد المقاوم، الانتاج الوطني - فرص العمل) وأكد على هذا الموضوع، وقال: إن التعاون الفعال بين اللجان الاقتصادية البرلمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، يتميز بالاهمية، ومجلس الشورى الاسلامي مستعد لدعم التعاون الاقتصادي عن طريق اللجنة الاقتصادية لبرلماني البلدين.

بدوره أشار السفير الروسي في طهران الى مسار تقدم التعاون بين ايران وروسيا على الاصعدة الداخلية والاقليمية والدولية، وقال: إن ايران تتميز بمكانة مهمة جدا في المنطقة، ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة لا يمكن انكاره.

واضاف السفير جاغاريان: إن موقف روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية بخصوص سوريا وبعض التطورات الاقليمية متقاربة جدا، وان دور طهران وموسكو مهم في مكافحة الارهاب في سوريا.

وأكد ان موسكو تدعم الحل السياسي والحوار لدعم تسوية الأزمات الاقليمية.

واستعرض الطرفان في اللقاء احدث التطورات في المنطقة سيما الاوضاع في العراق وسوريا واليمن والبحرين وكذلك الاوضاع في اوكرانيا.





