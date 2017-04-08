الجبهة الشعبية لقوى الثورة تنتخب 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران

انتخبت الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية 5 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة إرنا أنه تم انتخاب المرشحين الخمسة خلال الاجتماع الثاني للجمعية الوطنية للجبهة الشعبية لقوي الثورة الاسلامية المعروفة اختصارا بـ جمنا الذي عقد الخميس بطهران.

وحضر الاجتماع 4 الاف من اعضاء الجمعية ورئيس واعضاء المجلس المركزي للجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية الى جانب عدد من الشخصيات السياسية البارزة في البلاد.

والمرشحون الخمسة الذي تم انتخابهم هم ابراهيم رئيسي وعلي رضا زاكاني ومهرداد بذرباش ومحمد باقر قاليباف وبرويز فتاح.

وقد جرى انتخاب هؤلاء الخمسة من بين 10 مرشحين هم بالاضافة الى المذكورة اسماؤهم اعلاه؛ حميد رضا بابائي وعزت الله ضرغامي وعلي نيكزاد ورستم قاسمي ومحسن رضائي.

وفي عملية التصويت التي جرت بين الاعضاء حصل ابراهيم رئيسي على 2147 صوتا وعلي رضا زاكاني 1546 صوتا ومهرداد بذرباش 1404 اصوات ومحمد باقر قاليباف 1373 صوتا وبرويز فتاح 994 صوتا.

وستنطلق عملية تسجيل اسماء المترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم الثلاثاء القادم وتستمر 5 ايام.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم 19 ايار / مايو القادم، وبالتزامن معها تجري الانتخابات البرلمانية التكميلية لعدة مدن في اربع محافظات اضافة الى انتخابات المجالس البلدية والقروية.



الموافقة على استقالة رئيسي من الهيئة المشرفة على الانتخابات

أعلن المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور عن الموافقة على استقالة ابراهيم رئيسي من عضوية الهيئة المركزية للاشراف على الانتخابات الرئاسية الـ12وانتخابات المرحلة التكميلية للدورة الـ 10 لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي في اجتماع يوم الخميس.

واضاف عباس على كدخدايي يوم الخميس في تصريح لارنا، ان مجلس صيانة الدستور سيعين في اجتماعه القادم، الشخص البديل عن حجة الاسلام ابراهيم رئيسي للعضوية في الهيئة المركزية للاشراف على الانتخابات .

وكان رئيس بلدية مشهد قد أعلن في اجتماع الجمعية العمومية للجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية / جمنا، ان ابراهيم رئيسي أعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الـ12 وسيكون له حضور قوي في هذه الانتخابات.

وقال ممثّل السيّد إبراهيم رئيسي، صولت مرتضوي في كلمة له خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لجمنا، إنّ السيّد رئيسي قَبِلَ الترشّح للانتخابات الرئاسية في ظل المطالبات الواسعة، وسيعقد برامجه قريباً لذلك.







