|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 190678
|تاريخ النشر: نيسان 07, 2017
|الوقت: 17:46
|الاقسام: محليات
|
اعتقال عنصر ارهابي من جيش الظلم في خاش جنوب شرقي البلاد
أعلن حاكم مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) عن اعتقال عنصر ارهابي ينتمي الى زمرة جيش الظلم الارهابية بالمدينة وذلك خلال تعاون القوى الأمنية والقضائية بالمدينة.
واضاف محمد اكبر تشاكرزهي يوم الخميس في تصريح لارنا، ان اهالي منطقة خاش الحدودية يقومون بدور قيم للدفاع عن القيم الاسلامية ومحاربة العناصر الارهابية والعميلة بالمنطقة.
تقع مدينة خاش على مسافة 185 كم جنوب مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان وعلى طريق الترانزيت بين جابهار - زاهدان - ميلك.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر