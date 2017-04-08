واضاف محمد اكبر تشاكرزهي يوم الخميس في تصريح لارنا، ان اهالي منطقة خاش الحدودية يقومون بدور قيم للدفاع عن القيم الاسلامية ومحاربة العناصر الارهابية والعميلة بالمنطقة.

تقع مدينة خاش على مسافة 185 كم جنوب مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان وعلى طريق الترانزيت بين جابهار - زاهدان - ميلك.





