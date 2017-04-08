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رقم الخبر: 190677 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: سياحة  
السفير السويسري لدى ايران يؤكد نمو العلاقات بين البلدين

السفير السويسري لدى ايران يؤكد نمو العلاقات بين البلدين

اكد السفير السويسري في ايران جوليو هاز بان العلاقات بين البلدين شهدت نموا لافتا خلال الاعوام الاخيرة بحيث تضاعفت استثمارات الشركات السويسرية في ايران، في مؤشر لوجود طاقات كبيرة فيها.

وخلال زيارته الى مدينة شوش بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) ولقائه ممثل المدينة في مجلس الشورى الاسلامي راضي نوري وقائممقام المدينة رضا نجاتي ورئيس بلديتها، قال السفير السويسري، اننا نبذل كل مساعينا لتطوير العلاقات الثنائية مع ايران.
واشار الى وجود عدة وكالات للسفر والسياحة مختصة بايران في سويسرا وقال، ان المتوقع ان نشهد زيادة عدد هذه الشركات الى 10 اضعاف خلال الاعوام الخمسة القادمة.
واعتبر السفير السويسري، ايران كمنجم للذهب الخالص ينبغي استثمار طاقاتها بصورة صحيحة.
ونوه الى خصائص مدينة شوش التي زارها للمرة الثالثة منذ بدء مهامه قبل 4 اعوام، والمعالم التاريخية والسياحية الموجودة فيها، لافتا الى زيادة عدد السياح السويسريين الى ايران من 5 الاف الى 15 الفا خلال الاعوام الاربعة الاخيرة.
من جانبه اشار قائممقام مدينة شوش رضا نجاتي الى زيادة عدد السياح الاجانب القادمين الى مدينة شوش وقال، ان تاريخ هذه المدينة يعود الى اكثر من 7 الاف عام وفيها معالم واثار تاريخية كثيرة جدا منها مرقد النبي دانيال (ع) واثران مسجلان في قائمة التراث العالمي هما جغازنبيل والفناءات التاريخية وتستضيف المدينة 50 الف سائح اجنبي سنويا.
ودعا نجاتي شركات السياحة السويسرية للاستثمار في قطاع صناعة السياحة في هذه المدينة.

 
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