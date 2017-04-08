واعرب الرئيس روحاني في البرقيتين عن بالغ الاسى والاسف لمصرع وجرح العديد من المواطنين الروس في هذا الحادث الارهابي، داعيا الباري تعالى بالمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى وجميل الصبر والسلوان لذويهم.

وقدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي المواساة لرئيس مجلس الدوما ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي والشعب الروسي خاصة اسر ضحايا هذا الحادث الارهابي، مؤكدا بان الارهاب يستهدف مستقبل الشعوب وان نمو واتساع هذه الظاهرة البغيضة يشكلان تهديدا للدول في مختلف المناطق الجغرافية.

وقال، ان وقوع الاحداث الارهابية في مختلف المناطق مؤشر الى ان لا حدود لهذه الظاهرة المقيتة التي تشكل تهديدا لجميع الدول، لذا فان مكافحتها بصورة مؤثرة بحاجة الى عزم اكثر جدية وتعاون وتناغم عالمي.

واكد لاريجاني بان التعاون والمشاركة بين البلدين في مكافحة الارهاب في غرب اسيا قد عادا بنتائج مؤثرة وممتازة للسلام والامن والاستقرار المستديم في المنطقة، معربا عن امله بمواصلة هذا التعاون اكثر من ذي قبل.



